Назначение Сырского: в Швеции выразили свои надежды относительно нового главкома ВСУ
Недавно Владимир Зеленский назначил нового Главнокомандующего ВСУ. В Швеции прокомментировали такую замену.
Глава Минобороны Швеции Поль Джонсон отреагировал на назначение Главнокомандующим ВСУ Александра Сырского. Он объяснил, чего ожидает от отношений с Украиной теперь, говорится в тексте 24 Канала.
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Швеция продолжит помогать
Джонсон отметил, что то, как наше государство организует свои вооруженные Силы – наше дело. Он также отметил, что у Украины и Швеции хорошие отношения и выразил надежду, что такими они и останутся.
Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине победить в войне,
– сказал он.
К слову Александра Сирского назначили на должность Главнокомандующего ВСУ 8 февраля вместо Валерия Залужного.
Американский генерал прокомментировал назначение Сырского
- Бен Ходжес считает, что Александр Сырский станет для россиян "неприятным сюрпризом" на поле боя. Он добавил, что наше государство произвело сложную замену командующих.
- По словам Бена Ходжеса, увольнение Валерия Залужного – сложное решение для Владимира Зеленского. Ведь генерал был эффективным командующим, который имел уважение как среди солдат, так и общества. И которого хорошо знали и уважали союзники.
- Он отметил, что Владимир Зеленский выбрал офицера, которого считает уместным "для этой фазы войны". По его словам, Александр Сырский – боец, у которого есть опыт, и он крутой.