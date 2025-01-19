Перевод в пехоту, противодействие "Орешнику" и Покровск: главное из интервью главкома Сырского
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 19 января дал новое интервью. В нем генерал прокомментировал ситуацию в Покровске, Курскую операцию, будущие планы Украины и потери России.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главнокомандующего Александра Сирского в интервью ТСН, которое транслировали в эфире телемарафона.
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Что говорил Александр Сырский в новом интервью
Как отметил Сырский специалисты, которые несколько месяцев или лет учились и получали опыт на дефицитных специальностях, как, например, авиатехники, не могут быть переведены в пехоту. Но потребность на фронте в личном составе никуда не исчезла. Однозначно, это специалисты, потраченные средства, которые имеют опыт и которых фактически некем заменить – с одной стороны. С другой стороны, мы в принципе нуждаемся на фронте, мы должны поднять адекватное количество личного состава в наших механизированных бригадах. Возможности мобилизации, к сожалению, не покрывают эту потребность, Поэтому в войске, в частности и в Воздушных силах ВСУ, было решено "в разумных пределах" уменьшить логистическую составляющую и часть обеспечения в войске, а также тех, кто занимается обслуживанием. Штабы ознакомлены с распоряжением. Есть определенный перечень специальностей, которые не должны попасть на фронт. В случае нарушений Генштаб будет реагировать. Александр Сырский подчеркнул, что ракеты из российской системы типа "Орешник" представляют угрозу для Украины, потому что в настоящее время только несколько систем противовоздушной обороны могут их перехватить. К сожалению, у нас пока нет (систем способных перехватить "Орешник" – 24 Канал), но мы должны сделать все, чтобы они (системы ПВО – 24 Канал) появились, Генерал отметил, что это побуждает Украину на создание собственной системы противовоздушной обороны, которая была бы не просто противовоздушной, а противоракетной системой. "Это побуждает нас активно вести переговоры с нашими союзниками, чтобы получить такую систему и, конечно, это нас должно побудить к созданию современной ракетной системы, которая могла бы быть сдерживающим фактором против применения такого оружия россиянами", – заметил Сырский. Противник прилагает все усилия, чтобы Покровск взять, а мы делаем все, чтобы его защитить, Он вспоминает, как некоторые эксперты прогнозировали, что он упадет 30 сентября, но этого не произошло. Затем эта дата сместилась на 30 октября. Здесь важно понимать, что на Покровск Россия направила свои лучшие силы. Также у нее есть возможность ротации, пополнения сил. Наступательный потенциал у врага выше. Александр Сырский рассказал, что к планированию успешных операций ВСУ допускался ограниченный круг лиц. Речь идет о 3-4 офицерах. "Даже подразделения, части, которые готовятся к проведению наступательных действий, они конкретно не знают, где эти наступательные действия будут проводиться", – акцентирует Сырский. По словам главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, наше государство имеет преимущество – она первой создала Силы беспилотных систем. У нас идет масштабирование и наращивание беспилотной составляющей, Он добавил, что мы активно развиваем роботизированные платформы. Кроме этого, по словам Сырского, Украина имеет мощности и возможности, поэтому ведет работы по созданию своего собственного комплекса противовоздушной обороны. Александр Сырский заметил, что северокорейские войска воюют, грубо говоря, толпой, что дает возможность поражать их в большом количестве. Однако они безусловно и учатся – и научатся, если операция продлится долго. Это также враг и враг численный. Все же дополнительные 11 или 12 тысяч мотивированных подготовленных подготовленных бойцов, которые проводят наступательные действия, Генерал отмечает, что корейцы действуют по советской тактике в составе взводов и рот – то есть берут массовостью. Враг наступает с нескольких сторон – там взвод, там взвод, где до 100, а иногда и больше солдат, – и это проблема. Украинцам не хватает даже боеприпасов "Ну конечно, несмотря на все потери высокие. Фактически, ну почти половина из них уже или ранена или уничтожена", – говорит Сырский. После начала Курской операции россияне были вынуждены перебросить с других направлений и создать группировку, насчитывавшую 67 тысяч лучших своих частей, замечает Сырский. Это число включает как россиян, так и остатки северокорейских военных. По словам Сырского, с июня противник начал переходить к наступлению и создавать группировки фактически по всей линии фронта. Нам было надо найти какое-то решение проблемы, которая бы отвлекла действия противника, заставила бы его снять часть своих сил с главных направлений, это, во-первых. А, во-вторых, нейтрализовать угрозу для нас на новых участках наступления. И тогда в ходе детального анализа создания группировок противника, концентрации его войск, было найдено слабое место как раз на Курском направлении, Он также отметил, что в Курскую область удалось вывести три бригады десантно-штурмовых войск, а также еще несколько бригад, которые восстанавливают боеспособность, доукомплектовали их и, соответственно, провести эту наступательную операцию. Александр Сырский отметил, что 10 мая 2024 года противник начал широкомасштабную наступательную операцию на Харьковском направлении. А Курской операцией наши защитники фактически опередили врага в развертывании резервов вдоль границы, в частности от Сум, Харькова и Волчанска. Враг не ожидал, что у нас есть бригады, которые были выведены в резерв для боеспособности. Противник думал, что резервов у нас нет, По словам главнокомандующего ВСУ, россияне думали, что резервов для противостояния наступлению в украинской армии нет, а ситуация в армии сложилась критическая после Авдеевки. Тогда же враг планировал провести 2 главных удара: один удар был на Харьков, а другой – на Сумы. "Когда мы начали выводить наши части и занимать оборону, то противник решил наступать силами, которые были у него в распоряжении. Это было порядка 43 тысяч, по нашим данным, которые были развернуты в районе Белгорода на Харьковском направлении, и 26 тысяч на Сумском направлении", – пояснил Сырский. Александр Сырский рассказал, что уже несколько месяцев нормы расхода артиллерийских боеприпасов в российской армии уменьшились фактически вдвое. "Яркий пример. Если раньше эта цифра достигала до 40 тысяч в сутки, то сейчас – значительно меньше", – добавил Сырский. Украинские военные продолжают наносить удары по военным объектам на территории России, чтобы уменьшить способности ВПК врага В ночь на 19 января по всей России раздавались громкие взрывы. На вопрос Андрея Цаплиенко о том, как Сырский оценивает соотношение "замысел – реализация" относительно атак на военные объекты страны-агрессора, главком ответил лаконично. Мы реализовали все, что задумали, Сырский добавил, что под ударом Сил обороны оказываются военные объекты, которые влияют на действие войск. Кроме того, поражению подлежат фабрики, заводы и предприятия, которые изготавливают боеприпасы, части к ракетам или продукцию двойного назначения. Вооруженные Силы Украины также поражают и объекты нефтеперерабатывающей промышленности.
Перевод специалистов в пехоту
– сказал Главнокомандующий.
Угроза от "Орешника" и украинская ПВО
– объяснил главнокомандующий ВСУ.
Ситуация в Покровске
– говорит Сырский.
Как реализовывались успешные операции ВСУ
Выиграть войну в обороне невозможно, – Сырский
– сказал главком.
Угроза от войск КНДР
– говорит Сырский.
Какая группировка врага в Курской области
Курская операция должна была нейтрализовать угрозу
– отметил Сырский.
Предпосылки проведения Курской операции
– сказал генерал.
Какие последствия ударов по России
Массированный удар по России
– заявил Сырский.
Как отметил Сырский специалисты, которые несколько месяцев или лет учились и получали опыт на дефицитных специальностях, как, например, авиатехники, не могут быть переведены в пехоту. Но потребность на фронте в личном составе никуда не исчезла.
Однозначно, это специалисты, потраченные средства, которые имеют опыт и которых фактически некем заменить – с одной стороны. С другой стороны, мы в принципе нуждаемся на фронте, мы должны поднять адекватное количество личного состава в наших механизированных бригадах. Возможности мобилизации, к сожалению, не покрывают эту потребность,
Поэтому в войске, в частности и в Воздушных силах ВСУ, было решено "в разумных пределах" уменьшить логистическую составляющую и часть обеспечения в войске, а также тех, кто занимается обслуживанием. Штабы ознакомлены с распоряжением. Есть определенный перечень специальностей, которые не должны попасть на фронт. В случае нарушений Генштаб будет реагировать.
Александр Сырский подчеркнул, что ракеты из российской системы типа "Орешник" представляют угрозу для Украины, потому что в настоящее время только несколько систем противовоздушной обороны могут их перехватить.
К сожалению, у нас пока нет (систем способных перехватить "Орешник" – 24 Канал), но мы должны сделать все, чтобы они (системы ПВО – 24 Канал) появились,
Генерал отметил, что это побуждает Украину на создание собственной системы противовоздушной обороны, которая была бы не просто противовоздушной, а противоракетной системой.
"Это побуждает нас активно вести переговоры с нашими союзниками, чтобы получить такую систему и, конечно, это нас должно побудить к созданию современной ракетной системы, которая могла бы быть сдерживающим фактором против применения такого оружия россиянами", – заметил Сырский.
Противник прилагает все усилия, чтобы Покровск взять, а мы делаем все, чтобы его защитить,
Он вспоминает, как некоторые эксперты прогнозировали, что он упадет 30 сентября, но этого не произошло. Затем эта дата сместилась на 30 октября.
Здесь важно понимать, что на Покровск Россия направила свои лучшие силы. Также у нее есть возможность ротации, пополнения сил. Наступательный потенциал у врага выше.
Александр Сырский рассказал, что к планированию успешных операций ВСУ допускался ограниченный круг лиц. Речь идет о 3-4 офицерах.
"Даже подразделения, части, которые готовятся к проведению наступательных действий, они конкретно не знают, где эти наступательные действия будут проводиться", – акцентирует Сырский.
По словам главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, наше государство имеет преимущество – она первой создала Силы беспилотных систем.
У нас идет масштабирование и наращивание беспилотной составляющей,
Он добавил, что мы активно развиваем роботизированные платформы. Кроме этого, по словам Сырского, Украина имеет мощности и возможности, поэтому ведет работы по созданию своего собственного комплекса противовоздушной обороны.
Александр Сырский заметил, что северокорейские войска воюют, грубо говоря, толпой, что дает возможность поражать их в большом количестве. Однако они безусловно и учатся – и научатся, если операция продлится долго.
Это также враг и враг численный. Все же дополнительные 11 или 12 тысяч мотивированных подготовленных подготовленных бойцов, которые проводят наступательные действия,
Генерал отмечает, что корейцы действуют по советской тактике в составе взводов и рот – то есть берут массовостью. Враг наступает с нескольких сторон – там взвод, там взвод, где до 100, а иногда и больше солдат, – и это проблема. Украинцам не хватает даже боеприпасов
"Ну конечно, несмотря на все потери высокие. Фактически, ну почти половина из них уже или ранена или уничтожена", – говорит Сырский.
После начала Курской операции россияне были вынуждены перебросить с других направлений и создать группировку, насчитывавшую 67 тысяч лучших своих частей, замечает Сырский.
Это число включает как россиян, так и остатки северокорейских военных.
По словам Сырского, с июня противник начал переходить к наступлению и создавать группировки фактически по всей линии фронта.
Нам было надо найти какое-то решение проблемы, которая бы отвлекла действия противника, заставила бы его снять часть своих сил с главных направлений, это, во-первых. А, во-вторых, нейтрализовать угрозу для нас на новых участках наступления. И тогда в ходе детального анализа создания группировок противника, концентрации его войск, было найдено слабое место как раз на Курском направлении,
Он также отметил, что в Курскую область удалось вывести три бригады десантно-штурмовых войск, а также еще несколько бригад, которые восстанавливают боеспособность, доукомплектовали их и, соответственно, провести эту наступательную операцию.
Александр Сырский отметил, что 10 мая 2024 года противник начал широкомасштабную наступательную операцию на Харьковском направлении. А Курской операцией наши защитники фактически опередили врага в развертывании резервов вдоль границы, в частности от Сум, Харькова и Волчанска.
Враг не ожидал, что у нас есть бригады, которые были выведены в резерв для боеспособности. Противник думал, что резервов у нас нет,
По словам главнокомандующего ВСУ, россияне думали, что резервов для противостояния наступлению в украинской армии нет, а ситуация в армии сложилась критическая после Авдеевки. Тогда же враг планировал провести 2 главных удара: один удар был на Харьков, а другой – на Сумы.
"Когда мы начали выводить наши части и занимать оборону, то противник решил наступать силами, которые были у него в распоряжении. Это было порядка 43 тысяч, по нашим данным, которые были развернуты в районе Белгорода на Харьковском направлении, и 26 тысяч на Сумском направлении", – пояснил Сырский.
Александр Сырский рассказал, что уже несколько месяцев нормы расхода артиллерийских боеприпасов в российской армии уменьшились фактически вдвое.
"Яркий пример. Если раньше эта цифра достигала до 40 тысяч в сутки, то сейчас – значительно меньше", – добавил Сырский.
Украинские военные продолжают наносить удары по военным объектам на территории России, чтобы уменьшить способности ВПК врага
В ночь на 19 января по всей России раздавались громкие взрывы. На вопрос Андрея Цаплиенко о том, как Сырский оценивает соотношение "замысел – реализация" относительно атак на военные объекты страны-агрессора, главком ответил лаконично.
Мы реализовали все, что задумали,
Сырский добавил, что под ударом Сил обороны оказываются военные объекты, которые влияют на действие войск. Кроме того, поражению подлежат фабрики, заводы и предприятия, которые изготавливают боеприпасы, части к ракетам или продукцию двойного назначения. Вооруженные Силы Украины также поражают и объекты нефтеперерабатывающей промышленности.