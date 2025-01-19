Перевод в пехоту, противодействие "Орешнику" и Покровск: главное из интервью главкома Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 19 января дал новое интервью. В нем генерал прокомментировал ситуацию в Покровске, Курскую операцию, будущие планы Украины и потери России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главнокомандующего Александра Сирского в интервью ТСН, которое транслировали в эфире телемарафона.

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Что говорил Александр Сырский в новом интервью