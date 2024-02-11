Россия запустила ИПСО против Сырского: какой образ Главкома ВСУ пытается навязать враг

Александр Сырский стал новым Главнокомандующим ВСУ. Оккупанты не могут обойти такое событие, поэтому российская пропаганда начала активно распространять ИПСО.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко предупредил, что враг пытается навязать Сырскому образ “советского и русского человека”. Впрочем, это совсем не соответствует действительности.

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Что пытается навязать российская пропаганда

Россия запустила дезинформационную кампанию против Александра Сырского. В частности враг пытается навязать Главнокомандующему ВСУ образ "советского и русского человека". Для этого кремлевские приспешники ищут родственников и "друзей семьи" Сырского в России. Оккупанты "берут у них комментарии" и распространяют их с выгодным для себя пропагандистским контекстом.

В ЦПД отметили, что главная цель такой кампании – дискредитация Главнокомандующего ВСУ и снижение доверия к ВСУ. Именно поэтому украинцев призвали помнить следующее:

Александр Сырский длительное время был частью команды Валерия Залужного.

Он командовал успешными операциями, в частности по освобождению Киевщины и Харьковщины. Понятное дело, достичь успеха не удалось бы без качественного личного состава, но многое зависит от командования. Поэтому, Сырский показал, что умеет достигать результата в войне против России.

Команда Сырского состоит из молодых командиров, которые пошли на повышение. В ЦПД отметили, что это является предпосылкой для системных улучшений в ВСУ.

Именно поэтому стоит фильтровать российские вбросы, а поддержка кампании, что Сырский якобы является "русским человеком" – это подыгрывание кремлевской ИПСО.

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