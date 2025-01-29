Зачем Драпатого назначили руководителем ОСГВ "Хортица": Сырский объяснил цель

Оккупанты наступают в Донецкой области. Особенно ожесточенная и непростая ситуация сложилась в зоне ответственности ОСГВ "Хортица", которое недавно получило нового руководителя.

Так, 26 января президент Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого руководителем ОСГВ "Хортица", сохраняя за ним полномочия командующего Сухопутных войск, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение главкома Сырского.

Смотрите также Новый глава ОСГВ "Хортица" и командующий Сухопутными войсками: что известно о Михаиле Драпатом

Какая задача стоит перед Драпатым

29 января главнокомандующий Александр Сырский представил личному составу нового командующего оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Михаила Драпатого.

Главком подчеркнул, что враг сосредотачивает наибольшие силы именно на направлениях, относящихся к операционной зоне ОСГВ "Хортица".

Наша задача – держать линию, наносить российским оккупантам максимальные потери и заботиться об украинских защитниках,

– подчеркнул генерал.

Сырский уточнил, что поставил первоочередные задачи, чтобы сдержать натиск превосходящего противника.

К слову, генерал-майор Андрей Гнатов, который был предшественником Драпатого, получил должность заместителя начальника Генштаба ВС Украины.