Сырский отреагировал на удар по полигону "Новомосковский"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал российский удар по полигону "Новомосковский" в Днепропетровской области. Генерал заявил, что на время расследования были отстранены начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Александра Сырского в его телеграм-канале. Ранее удар по полигону в Днепропетровской области подтверждал Михаил Драпатый.

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Что рассказал Сырский о трагедии на полигоне

Александр Сырский отметил, что в середине дня, 1 марта, враг атаковал одну из воинских частей на территории полигона Сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области. В результате удара баллистической ракеты "Искандер-М" в кассетном снаряжении, есть погибшие и раненые.

С целью установления всех обстоятельств и причин трагедии на месте происшествия работает комплексная комиссия во главе с начальником Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.

На время проведения расследования от выполнения служебных обязанностей отстранен начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части,

– написал генерал.

Главнокомандующий ВСУ также поставил задачу командующим видами и отдельными родами войск (сил) ВСУ организовать проверку выполнения требований распоряжений о своевременности оповещения о ракетной опасности, запрета (ограничения) размещения личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности, а также размещения в непредназначенных для этого местах.

"Также определил им уточнить состояние выполнения поставленных ранее задач по проведению учебных занятий вне учебных пунктов, по возможности в углубленных, защищенных с инженерной точки зрения сооружениях, обеспечивающих надежную защиту личного состава, а также – как проведены инженерные работы по их оборудованию", – резюмировал Сырский.

Генерал также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших защитников Украины, подчеркнув, что российский агрессор дорого заплатит за совершенное преступление.

К слову, журналисты Суспильного рассказывали, что после трагедии на полигоне в Днепропетровской области пострадавших направили по больницам. Волонтеры, свою очередь, собирают гуманитарную помощь для пострадавших и закрывают потребности больниц.