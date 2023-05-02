Сырский принял "необходимые" решения на Бахмутском направлении: на что они направлены

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский снова приехал на Бахмутское направление. Генерал-полковник вместе с командирами принял ряд важных решений.

Сырский рассказал, что с командирами приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны и нанесение максимальных потерь противнику.

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Сдерживание врага под Бахмутом позволяет подготовить резервы

"Приехал к нашим воинам, выполняющим боевые задания на Бахмутском направлении. Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны и нанесение максимальных потерь противнику", – сообщил командующий Сухопутными войсками.

Сырский приехал к воинам, выполняющим боевые задания на Бахмутском направлении: видео

Сырский пообщался с защитниками восточного фронта и вручил им подарочные награды. Во время общения с военными генерал-полковник сказал, что, несмотря на все прогнозы, наши воины продолжают уничтожать ЧВК "Вагнера" и другие наиболее боеспособные подразделения врага.

Он подчеркнул, что сдерживание оккупантов на Бахмутском направлении дает возможность подготовиться нашим резервам к дальнейшим действиям.

В центре внимания постоянно должны быть люди, от солдата до комбрига. Никто не должен остаться в стороне, поскольку именно благодаря их самоотверженности и профессионализму Бахмут держится. Наши командиры и воины – это герои современности, которые каждый день вдребезги разбивают планы врага,

– подчеркнул Сырский.

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