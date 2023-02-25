Бои идут в окрестностях города, – Сырский побывал в адском Бахмуте
Источник:Сухопутные войска ВСУ
Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский побывал в Бахмуте. Там генерал-полковник посетил воинские части сил обороны, которые защищают город и подступы к нему.
Как сообщили в Сухопутных войсках, россияне не оставляют попытки прорвать оборону и захватить Бахмут. Оккупанты сосредоточили основные усилия на захвате Бахмута и его окружении.
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Россияне пытаются окружить Бахмут
В сообщении говорится, что бои идут вокруг самого города и в его окрестностях.
В ходе работы командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский проверил положение дел в подчиненных подразделениях, заслушал командиров подразделений по проблемным вопросам, оказал помощь в их решении и поддержал военнослужащих, которые мужественно отражают атаки врага.
– сообщили военные.
Кроме того, Сырский поблагодарил всех защитников, "отметив их чрезвычайную стойкость и героизм и наградив лучших защитников ценными подарками".
Сырский побывал в Бахмуте / Фото Сухопутные войска
Какая ситуация под Бахмутом
- Украинские военные уже несколько месяцев удерживают оборону вокруг Бахмута от нападений российских войск, которые не могут прорвать нашу оборону. В боях россияне терпят значительные потери.
- Россия бросает в бой значительные резервы, но их быстро теряет. В сутки под Бахмутом Россия может потерять до сотни военных. В настоящее время Силы обороны удерживают город, несмотря на многочисленные атаки российских войск.
- По словам руководителя ГУР МО Кириллом Будановым, Украина не имеет права отступать из Бахмута. Он пояснил, что удержания города имеет большое значение для Украины.
- Буданов отметил, что украинские военные под Бахмутом истощают окупантов и защищают свою территорию, которую нельзя оценивать в контексте целесообразности ее сохранения или передачи.
- Также отметим, что 23 февраля разведка Минобороны Великобритании информировала, что на протяжении последних 48 часов продолжаются тяжелые бои в районе Бахмута, где украинские силы сохраняют пути снабжения открытыми на запад, несмотря на ползучее окружение России на протяжении последних шести недель.