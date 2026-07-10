Сырский раскрыл количество целей, пораженных на территории России за полгода

За первые шесть месяцев 2026 года Силы обороны Украины с помощью средств Deep Strike поразили 697 целей на территории России. В то же время операция Middle Strike также демонстрирует высокую эффективность.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Читайте также : Сколько оккупантов отправилось в ад за последние сутки: Генштаб вновь поразил цифрой Какие потери понес враг? Александр Сырский заявил, что прямые и косвенные экономические убытки, нанесенные врагу, оцениваются как минимум в 6,1 миллиарда долларов. Он также отметил, что операция "Middle Strike" демонстрирует высокую эффективность. За этот период украинские военные поразили 7 028 объектов противника. Кроме того, по словам главнокомандующего ВСУ, артиллерия выполнила более 456 тысяч огневых задач, ракетные войска нанесли более 1 140 ударов, авиация Воздушных сил – более 1 100, а подразделения поддержки – около 1 400.