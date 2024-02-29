Сырский рассказал, на что обращает внимание во время работы с командирами бригад
Источник:Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ отчитался о работе на Авдеевском и Кураховском направлениях. Александр Сырский перечислил пункты, которые считает важными в работе командиров бригад.
Ранее Сырский назвал задачи, которые стоят перед ВСУ. И речь идет не только об обороне.
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На что обращает внимание Сырский
Продолжаю работу в воинских частях, которые держат оборону на Авдеевском и Кураховском направлениях. Наши бригады ведут жесткие бои с превосходящими силами противника. Враг несет значительные потери в живой силе и технике,
– написал главнокомандующий.
Он отметил: работая с командирами бригад, обращает основное внимание на то, как организована работа на пунктах управления по огневому поражению противника, на своевременность и адекватность принятых решений в соответствии со сложившейся обстановкой, и на поддержание постоянного взаимодействия между частями и подразделениями.
Какая ситуация на фронте
Руководитель пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш подробно рассказал о ситуации на Востоке. По его словам, россияне рвутся к Часовому Яру, а главной их целью является Купянск.
"Враг применяет свои резервы вблизи населенного пункта Терны, вблизи реки Черный Жеребец пытается выйти на барьерный рубеж, также в районе населенного пункта Синьковка. Основной целью противника остается Купянск", – сказал он.
А вот на Бахмутском направлении оккупанты наступают в районе Ивановского и Богдановки, причем бои там идут уже в черте города. Туда россияне стягивают резервы и тяжелую технику.
На Лиманско-Купянском направлении враг аккумулировал 122,5 тысячи личного состава, однако это количество сохраняется еще с осени прошлого года. Наши военные уже научились справляться с этим, но все это количество неизменно, потому что враг постоянно пополняет свои ранее утраченные силы,
– объяснил Евлаш.
Оккупанты восстанавливают батальоны в течение 3 – 7 дней, поэтому интенсивность боев бешеная. Все это делается специально, чтобы до выборов президента России показать "победы".
Силы обороны героически противостоят врагу. В районе города Часов Яр в Донецкой области построено несколько рубежей обороны, которые помогут сдерживать оккупантов в течение длительного времени и не позволят им быстро продвигаться. Что именно должно остановить врага – читайте здесь.