Сырский заинтриговал заявлением о "не последнем наступлении": что для этого нужно

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал операцию ВСУ на Курщине "не последним наступлением" в России. Он добавил, что это подняло моральный дух не только общества, но и военных.

Заявление Сырского о возможном наступлении 24 Канала прокомментировал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. По его словам, для проведения таких действий нужно обеспечить сразу несколько важных вещей.

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Что нужно прежде всего

Для того, чтобы организовать и осуществить любую наступательную операцию прежде всего нужно оружие и его регулярное поступление. Наступательные действия всегда требуют больше ресурсов, чем оборонительные. То же самое можно сказать о временных рамках. Наступательная операция может длиться несколько месяцев.

Для проведения таких действий выделяют определенное количество сил и средств. Планировать подобные операции можно только при условии предоставления американского оружия. Все остальные средства – для обороны,

– отметил Роман Свитан.

Если в течение 3 – 4 месяцев Украина регулярно будет получать оружие из Соединенных Штатов, тогда можно планировать наземную наступательную операцию. По воздушной, то ее можно проводить в любой момент, когда есть достаточное количество ракет и бомб.

Крым – это оптимальный вариант для нанесения удара именно воздушной компонентой. Дальность всех наших средств поражения это позволяет. Поэтому Сырский предупреждает об одной из двух или сразу обе операции,

– отметил полковник запаса ВСУ.

К слову, главнокомандующий ВСУ назвал самые тяжелые битвы во время войны. В частности он вспомнил оборону Лисичанска в 2022 году, когда противник наступал большими батальонами на бронетехнике, а также бои за Дебальцево во времена АТО.