Заяву Сирського про можливий наступ 24 Каналу прокоментував полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан. За його словами, для проведення таких дій потрібно забезпечити одразу декілька важливих речей.

Дивіться також Чи справді під час Харківської операції росіянам "дали втекти": Сирський відповів, як все було

Що потрібно насамперед

Для того, щоб організувати та здійснити будь-яку наступальну операцію насамперед потрібна зброя та її регулярне надходження. Наступальні дії завжди вимагають більше ресурсів, ніж оборонні. Те саме можна сказати про часові межі. Наступальна операція може тривати кілька місяців.

Для проведення таких дій виділяють певну кількість сил та засобів. Планувати подібні операції можна лише за умови надання американської зброї. Всі інші засоби – для оборони,

– наголосив Роман Світан.

Якщо упродовж 3 – 4 місяців Україна регулярно отримуватиме зброю зі Сполучених Штатів, тоді можна планувати наземну наступальну операцію. Щодо повітряної, то її можна проводити у будь-який момент, коли є достатня кількість ракет і бомб.

Крим – це оптимальний варіант для завдання удару саме повітряною компонентою. Дальність всіх наших засобів ураження це дозволяє. Тому Сирський попереджає про одну з двох або одразу обидві операції,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

До слова, головнокомандувач ЗСУ назвав найважчі битви під час війни. Зокрема він згадав оборону Лисичанська у 2022 році, коли противник наступав великими батальйонами на бронетехніці, а також бої за Дебальцеве в часи АТО.