Новым главнокомандующим ВСУ назначили Александра Сырского
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский назначил нового Главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного. Им стал Александр Сырский.
Стало известно, что Зеленский подписал указ о назначении нового Главнокомандующего ВСУ. Им стал генерал-полковник Александр Сырский.
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Зеленский назначил Сырского новым Главнокомандующим ВСУ
Владимир Зеленский сообщил 8 февраля, что назначил Александра Сырского новым Главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Глава государства заявил, что с сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда.
Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего – боевого командующего – генерал-полковника Александра Сырского,
– заявил украинский лидер.
Зеленский отметил, что у Сырского есть успешный опыт защиты, ведь он провел Киевскую оборонную операцию. Также у Сырского есть успешный опыт наступления. В качестве примера глава государства привел Харьковскую освободительную операцию.
Я назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины,
– подтвердил Зеленский.
По его словам, новый Главком Сырский на днях представит команду перезагрузки ВСУ.
Зеленский встретился с Залужным
Вечером 8 февраля Владимир Зеленский сообщил в соцсетях о встрече с Валерием Залужным. Президент поблагодарил генерала за 2 года защиты Украины.
Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины. Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины. Время для такого обновления – именно сейчас,
– написал глава государства.
Также Зеленский сказал, что предложил Залужному и в дальнейшем быть в команде.
Что предшествовало
- Первые слухи об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ появились вечером 29 января. Однако в тот же вечер пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии 24 Каналу опроверг эту информацию.
- Однако обсуждение такой возможности не прекратилось. В частности издание The New York Times заявило, что правительство временно отступило от идеи увольнения Залужного после того, как эта информация просочилась в СМИ.
- Зато издание The Economist писало, что Владимир Зеленский встретился с Валерием Залужным, во время которой предложил ему должность секретаря СНБО, однако генерал от нее отказался.
- Какую должность теперь возглавит господин Залужный и возглавит ли вообще пока неизвестно.