"90% "бусифицированных" уверены, что это не их война": ветеран раскрыл причины СЗЧ

В украинской армии часто происходят случаи самовольного оставления части. Мобилизованные принудительно и действующие военные оставляют обучение и службу, потому что большинство из них не хочет терять комфорт гражданской жизни.

Так считает ветеран АТО и нынешний военный, который дал интервью журналистам "Украинского свидетеля" на условиях анонимности, передает 24 Канал.

Почему после "бусификации" происходят побеги из учебных центров?

По словам военного, в СОЧ идут по разным причинам, не все они одинаковы. Люди уходят из учебных центров и с линии боевого соприкосновения (ЛБЗ), потому что хотят вернуть жизнь в прежнее гражданское русло. Бегут преимущественно те, кто изначально был уверен, что не будет воевать. Такие мысли вливают и на тех, кто не задумывался об этом, но послушал предыдущих. Так первые вызывают бегства вторых.

Защитник из собственного опыта рассказал, что видел, как военные самовольно оставляли службу из-за безграничной усталости и понимания, что ситуация не улучшится. Именно поэтому СОЧ совершил его друг.

Он звонит и рыдает в трубку. Говорит, что не выдержал и расплакался на контрольном пункте. Рассказывает о своем бойце, который сидит в 7 километрах от ЛБЗ, на территории врага. Доступа к нему нет, приказа на отход тоже. И вот этот боец вызывает моего друга и просит передать ему расческу. Тот не понимает, зачем. А боец говорит: "Так мы же летом заходили, я зарос, мне надо расчесаться". Второй просил записать голосовое от жены. Сказал: "Я же понимаю, что вы не сможете нас вывести",

– поделился боец.

Собеседник говорит, что проблема еще в том, что хоть солдат и выводят из опасных зон, но их некем заменить, поэтому через некоторое время их снова туда отправляют. Это также сильно влияет на психологическое состояние.

Второй причиной СОЧ в войске считается общая неопределенность, которую часто усиливают неадекватные командиры.

"Бывает, командиры считают, что бойцы – их собственность. У человека могут забрать машину, могут не давать отпуск. Бойцу звонят друзья из Польши и говорят, что он идиот, да он и сам видит видео, где в тылу гульки в кабаках. Из-за неопределенных сроков службы человек не может планировать свою жизнь хоть в какой-то обозримой перспективе, даже на пару лет. Жена уже чужая или вообще нашла себе какого-то уклониста. Своих детей военный не видит. Поэтому идет в СОЧ", – говорит ветеран.

В СОЧ также часто идут те, кто просто не смог перевестись в другое подразделение. Сейчас из-за бюрократии и ручного управления ценные опытные люди не могут перейти в учебные центры, чтобы, например, быть инструкторами. Для этого нужна ограниченная пригодность, а пройти ВВК, чтобы проверить свое состояние мобилизованные и действующие военные не могут – командиры им просто не дают направления. Поэтому они и оставляют обучение и службу

В общем, по мнению военного, к СОЧ приводят системные проблемы в армии: нелогичные, непрозрачные и деструктивные процессы. Человек, который хочет защитить свои права в армии, не знает как это сделать, ведь правил фактически нет. Кроме того, существует еще две массивные и связанные между собой причины – советщина и армейская бюрократия.

В Украине не создали систему оценки военных к реалиям современной войны. Часто в штабах сидят чиновники, которые не являются профессионалами, а только лояльные к высшему командованию. Армия управляется в ручном режиме и спускается к микроменеджменту, доклады фактически не происходят из-за страха подчиненных.

Это сценарий Второй мировой со стороны Советского союза, где командующий Жуков единолично, без системного анализа принимал решения о судьбе командиров. Когда я выезжаю на боевые позиции, то выясняю обстановку вокруг, чтобы понимать актуальную линию боевого столкновения. Ни разу, за исключением Бахмута, не было так, чтобы реальная линия, подтвержденная начальниками разведки батальонов, совпадала с линией соприкосновения от официальных источников,

– отметил военный.

Ветеран также рассказал, что государство фактически не мотивирует гражданских участвовать в армии. Они не услышали определенного нарратива, с помощью которого поняли бы свою роль в войне.

"Украина же героически борется за Бахмут или Покровск. Это делают какие-то конкретные специально обученные граждане. Человек не понимает, зачем туда тянут его", – говорит мужчина.

Поэтому, СОЧ – это не причина чего-то, а следствие. Проблема расположена глубже, в структуре армии.

Как можно вернуться в армию после СОЧ?