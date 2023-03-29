Эволюция деградации: как Россия пересаживается на устаревшее оружие и почему мобилизованные будут гореть в Т-34

"Вторая армия мира", которая, по словам кремлевских пропагандистов, способна уничтожить США, дойти до Берлина и захватить Британию, на деле показывает невероятные темпы собственной деградации. Хотя у России есть определенные запасы военной прочности и вполне способна затягивать войну в Украине, ее ОПК оказался практически немощным.

Чуть более чем за год кровожадная армия Путина превратилась из многотысячного войска с обученным костяком и новейшим вооружением в обычную орду с устаревшей техникой, которая способна только на тактические продвижения за счет огромных потерь. Судя по тому, как с каждым месяцем Москва насыщает свою армию все более старыми образцами техники, скоро танкисты будут гореть на украинских фронтах как их деды – в танках времен Второй мировой. Почему это стало реальностью для россиян, читайте в материале 24 Канала.

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Нет технологий – нет проблем

Кремлевские пропагандисты уже сейчас объясняют населению России, что древние Т-54 и Т-55 якобы даже преобладают над современными Abrams по многим характеристикам. Мол, не надо скулить об устаревших образцах 40-х годов прошлого столетия, нужно садиться в тот танк, который дают, и ехать умирать.

Такую же схему Кремль может провернуть с любым другим вооружением: просто объявить, что оно даже лучше новейшего. Однако это никак не меняет объективного положения вещей, что свидетельствует о том, что у путинского войска все очень плохо с бронетехникой. Конечно, защитникам Украины безразлично, стреляют ли по ним из Т-90, или Т-54, однако рассматривать потенциал оккупантов стоит совсем не в этом контексте.

Современная большая война, которая продолжается на нашей территории с 24 февраля 2022 года, в который раз доказала, что западная концепция потенциального отказа от танков ошибочна, а это вооружение очень грозное. Особенно если та или иная сторона задействует целые бронированные кулаки для продвижения войск или для прорыва обороны врага. При этом качество таких наступательных действий во многом зависит от возможностей танков и вооружения противника.

Например, при условии насыщенности Сил обороны Украины Javelin, NLAW, "Стугнами" и TOW жизнь российских танкистов на поле боя вряд ли превышает 5 – 10 минут. Однако столкновение бойцов с РПГ против того же Т-90 с активной динамической защитой значительно повышает шансы оккупантов на успех.

Как говорят военные, танк – это такая вещь, по которой все хотят влупить, как только увидят. Поэтому от характеристик этой машины, а также от их количества и тактики применения могут зависеть не только тактические, но и стратегические операции. И именно поэтому сокращение популяции Т-72 и его модернизированных версий на фронте значительно ослабляет российские возможности. Ведь оккупанты так или иначе вынуждены выгонять в поля устаревшие танки без защиты, тепловизионных систем прицеливания, метеорологического оборудования, лазерного дальномера и других "бонусов", еще пару лет назад обязательных для "второй армии мира". Фактически же экипажи снятых с консервации Т-54 и Т-55 будут служить некоторыми аналогами зэков из "Вагнера", которые будут существовать на поле боя только для того, чтобы бойцы ВСУ тратили на них противотанковые средства.

Модернизировать эти модели танков до необходимого уровня для современной войны россияне не могут по многим причинам.

Во-первых , потому что соответствующей программы глубокого обновления вооружения 40 – 50-х годов просто не существует.

, потому что соответствующей программы глубокого обновления вооружения 40 – 50-х годов просто не существует. Во-вторых, из-за тотальной нецелесообразности подобных мер. В запасах Кремля еще достаточно Т-72 и Т-64, которые значительно лучше, чем 54-ки и 55-ки, и, если бы была возможность, подчиненные Шойгу охотно бы занимались их восстановлением и модернизацией.

Однако россияне воюют не качеством, а количеством, а вот с последним у них, как ни странно, возникла серьезная проблема. Судя по всему, специалисты на заводах страны-агрессора оказались банально не способны быстро восстанавливать новые танки после консервации и хранения для обеспечения даже какой-то минимальной доли от потребностей войска. Причина тому банальна: из-за своей относительной новизны те же Т-72 гораздо более "капризны" по сравнению со своими "старшими братьями". В то же время танки разработки конца 40-х не имеют никакой электроники и не нуждаются в сверхсерьезных вмешательствах для возвращения на вооружение.

Шансов на восстановление потенциала почти нет

По некоторым данным, по состоянию на конец февраля 2023 года ОПК России смог выйти на уровень поставки в армию 50 танков в месяц . В эту цифру входят как новые образцы, которых Уралвагонзавод выпускает не более 20 штук, так и восстановленные после консервации или отремонтированные после повреждений на войне.

Неумолимая статистика Генерального штаба Украины свидетельствует, что даже в "самый экономичный" для России декабрь 2022 года она потеряла 116 экземпляров танков, а в среднем воины света лишают путинскую орду 276 единиц этой техники в месяц.

Даже если оккупантам удастся поставить на поток восстановления Т-54 и Т-55, вряд ли они смогут компенсировать сгоревшую технику количественно, а качественно – и тем более. Но "Джавелину", как и путинской верхушке, глубоко наплевать, в какой "коробке" будут гореть россияне, и на сколько метров вылетит тело наводчика во время соревнований по танковым прыжкам в высоту в результате детонации боекомплекта. Поэтому заморачиваться с выживанием экипажей и попытками восстанавливать более новые образцы никто не собирается.

Это касается не только танков, но и вообще любого вида бронированной техники, которая есть у России на хранении. Совершенно не зря оккупанты пригоняли в Украину невероятно устаревшие БТР-50, заменяли свою артиллерию гаубицами Д-1 образца 1943, а также полноценно занялись изготовлением "танкенштейнов" – МТ-ЛБ с приваренными корабельными зенитками.



Модернизация МТ-ЛБ от "второй армии мира" / Фото из росСМИ

У России фактически нет вариантов для восстановления потенциала своей армии на уровне февраля 2022 года. Все ее силы сводятся лишь к тому, чтобы улучшить ситуацию здесь и сейчас, задавить количеством и затянуть боевые действия до появления возможности возобновить наступление. По словам аналитика Национального института стратегических исследований и фонда "Вернись живым" Николая Белескова, танки и бронетехника в России не закончатся никогда, но при этом существует серьезный дефицит оружия и вопрос, можно ли добиться успехов с имеющимся его количеством.

Так что в этом контексте появление на поле боя Т-34 не выглядит каким-то невероятным. Более того, перспектива условного "Ваньки" из Мусорки (село в Ставропольском крае) поиграть в World of Tanks вживую, вполне реалистична даже в среднесрочной перспективе. Ведь если Москва выкупила у Лаоса танки, то в них обязательно должен кто-то сгореть, зачем тогда деньги тратили.

Впрочем, понятно, что сначала ведущие инженеры изучат возможность снятия с консервации Т-10 и Т-10М – танков разработки 54 года, которых у россиян может храниться от 1500 до 8 тысяч единиц. Понятно, что с момента снятия с вооружения (1993 год) до настоящего времени большинство из них не доживет. Поэтому прогнозировать, сколько из них специалисты смогут воскресить, невозможно в принципе. Кто мог предположить, что из 8 тысяч Т-72 оккупанты в принципе могут вернуть в строй не более 1200 штук, но от их восстановления практически отказались из-за цейтнота.

Зато "Катюши" на базе переданных американцами во время Второй мировой "Студебекеров" и другая техника, которую для СССР изготавливали союзники, судя по всему, оказались очень качественными. По крайней мере, на дорогах России уже начали замечать колонны с этим чудом производства "вражеской" страны. И что-то подсказывает, что это так или иначе оккупанты будут использовать вовсе не для съемок фильмов, а через полгода обе стороны конфликта будут воевать оружием ленд-лиза, но с одним нюансом.

Смотрите видео перемещения техники времен Второй мировой в России:

Не хватает ни себе, ни на продажу

О том, что способности Москвы оказались значительно меньше, чем хотелось бы тому же Путину, свидетельствует и срыв уже заключенных контрактов о поставках оружия за границу. К примеру, Индия, крупнейший клиент российского ОПК, в этом году не получит комплексы С-400 и запчасти для самолетов.

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Понятно, что в Нью-Дели на это отреагировали совершенно однозначно, снизив планы приобретения у россиян вообще всего перечня оружия. На фоне потери страной-террористом рынка из-за тотального несовершенства новейших образцов "аналоговнет", подобные провалы являются для Кремля очень болезненными, поскольку рынок очень специфичен, а клиенты могут раз и навсегда перейти к конкурентам. Тем более если речь идет об Индии, для которой доступ к американской оборонке совсем не закрыт.

Однако сам факт срыва поставок говорит о том, что Москва уже сейчас испытывает проблемы и с невозможностью производить системы ПВО и детали для боевой авиации в большом количестве, а именно эти товары являются главными для российского экспорта оружия.

И если с противовоздушной обороной все понятно, то с восстановлением и изготовлением истребителей россияне вроде бы осложнений не имели и даже собирались передать определенное количество в обмен на баллистические ракеты. Впрочем, неизвестно, соглашался ли Тегеран на получение не новой авиации, или, возможно, и в этой области дела в России тоже плохи.