"Великолепно горит и взрывается": наши воины мощно уничтожили "непробиваемый" российский танк Т-80

13 сентября 2023, 15:30
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Источник:

Игорь Клименко

Российские захватчики несут колоссальные потери на войне. Так, наши защитники мощно уничтожили "сверхсовременный" вражеский танк Т-80.

Танк Т-80БВМ российские пропагандисты назвали "непробиваемым". Однако оказалось, что вражеская техника – это обычные консервные банки, которые можно легко уничтожить.

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Как наши воины уничтожили российский Т-80

Несколько дней назад российские пропагандисты обнародовали видео о "сверхсовременном и непробиваемом" танке Т-80БВМ. Но аэроразведчики 27-й бригады Нацгвардии уже провели настоящее, а не постановочное испытание.

Результат: Т-80БВМ отлично горит и взрывается. Бойцы Национальной гвардии искусны и в бою, и в разрушении российских фейков,
– подчеркнул министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Уничтожение вражеского Т-80: смотрите видео

Огромные потери оккупантов на фронте

Отметим, что с 24 февраля 2022 года Россия потеряла на войне в Украине 270 350 своих солдат. В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки, 12 сентября, ВСУ ликвидировали еще не менее 590 российских военных. Потери в технике:

  • танков – 4 584,
  • боевых бронированных машин – 8 792,
  • артиллерийских систем – 5 902,
  • РСЗО – 766,
  • средств ПВО – 517,
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 316,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 4 650,
  • крылатых ракет – 1 455,
  • кораблей и катеров – 19,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8 444,
  • специальной техники – 884.
Автор: Софія Ропан