Оккупантам передали новую партию "самых мощных" российских танков

Накануне Нового года российской армии отправили новую партию основных боевых танков (ОБТ) Т-90М "Прорыв". Они являются последней модификацией основного боевого танка Т-90 – модернизированного Т-72.

Сейчас Т-90М является "самым мощным" российским танком, который находится в крупносерийном производстве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу концерна "Уралвагонзавод".

Смотрите также У россиян все меньше ПВО, – полковник запаса дал прогноз, когда Украина сможет преобладать в воздухе

Что известно о танках Т-90М?

В России заявили, что финальная партия танков Т-90М отправилась в российскую армию и гособоронзаказ-2025 якобы выполнен. Количество новых танков не назвали, но на обнародованном заводом видео можно видеть довольно значительную партию Т-90М "Прорыв".

Стоит заметить, что российские пропагандисты всячески восхваляют Т-90М. Однако на Западе его называют "катастрофическим провалом". Специалисты отмечают, что на полях российско-украинской войны были выявлены критические конструктивные недостатки этого танка.

Один из главных заключается в плохой защищенности Т-90М, что обусловлено автоматом заряжания карусельного типа. При попадании в танк существует большая вероятность детонации всех боеприпасов, что приводит к мгновенной гибели экипажа.

Отметим, что, по данным ресурса Oryx, во время полномасштабной войны россияне потеряли более 150 танков Т-90М. При этом общее количество этих танков в российской армии по состоянию на 2024 год оценивали лишь в примерно 120 единиц.

Как Россия использует технику в войне с Украиной?