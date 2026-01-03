Оккупантам передали новую партию "самых мощных" российских танков
- Российская армия получила новую партию танков Т-90М "Прорыв", которые считаются самыми мощными в российском серийном производстве.
- Танки Т-90М имеют конструктивные недостатки, из-за которых на войне в Украине было потеряно более 150 единиц.
Накануне Нового года российской армии отправили новую партию основных боевых танков (ОБТ) Т-90М "Прорыв". Они являются последней модификацией основного боевого танка Т-90 – модернизированного Т-72.
Сейчас Т-90М является "самым мощным" российским танком, который находится в крупносерийном производстве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу концерна "Уралвагонзавод".
Что известно о танках Т-90М?
В России заявили, что финальная партия танков Т-90М отправилась в российскую армию и гособоронзаказ-2025 якобы выполнен. Количество новых танков не назвали, но на обнародованном заводом видео можно видеть довольно значительную партию Т-90М "Прорыв".
Стоит заметить, что российские пропагандисты всячески восхваляют Т-90М. Однако на Западе его называют "катастрофическим провалом". Специалисты отмечают, что на полях российско-украинской войны были выявлены критические конструктивные недостатки этого танка.
Один из главных заключается в плохой защищенности Т-90М, что обусловлено автоматом заряжания карусельного типа. При попадании в танк существует большая вероятность детонации всех боеприпасов, что приводит к мгновенной гибели экипажа.
Отметим, что, по данным ресурса Oryx, во время полномасштабной войны россияне потеряли более 150 танков Т-90М. При этом общее количество этих танков в российской армии по состоянию на 2024 год оценивали лишь в примерно 120 единиц.
Как Россия использует технику в войне с Украиной?
Россия не использует в Украине свои самые современные образцы вооружения, такие как танки Т-14 "Армата" и истребители Су-57, из-за опасений репутационных потерь и технологических утечек.
Страна-агрессор в значительной степени полагается на танки Т-90 и Т-80, а также на технику, которой уже несколько десятилетий – некоторые образцы впервые применили еще в 1940-х годах.
Майор, заместитель командира 4 батальона "Сила свободы" 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко в эфире 24 Канала рассказал, что российская армия с наступлением зимнего периода начала активнее привлекать для штурмовых действий военную технику, в частности танки, которые получили название "ежи-дикобразы".
Сейчас враг комбинирует различные тактики на поле боя, в частности огненный вал, но больше всего полагается на "мясные" штурмы.