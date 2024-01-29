Какая ситуация в Табаевке, о захвате которой врали россияне: в ВСУ ответили
Россияне врали в сети, захватившие село Табаевка в Харьковской области. Однако эта информация не соответствует действительности.
В частности, в районе населенного пункта россияне несут безумные потери. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо передает 24 Канал.
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Фитьо сказал, какая ситуация в Табаевке
Спикер отметил, что наши защитники пытаются вытеснить россиян из района Табаевки в Харьковской области. Подполковник также объяснил, что село расположено в болотистой местности и подчеркнул, что россияне не контролируют его.
Кроме того, по данным начальника службы по связям с общественностью, за последние сутки на Лиманско-Купянском направлении произошло 700 обстрелов, а также 613 обстрелов на Бахмутском направлении.
220 человек на Лиманско-Купянском направлении было уничтожено на Бахмутском 128 россиян было уничтожено,
– сказал он.
В конце концов Фитьо добавил, что захватчики терпят большие потери в человеческом ресурсе и технике. В частности, 130 единиц техники на этих направлениях уничтожили Вооруженные Силы Украины.
Ранее в ВСУ опровергли захват села Табаевка
- Российские пропагандисты начали распространять в сети сообщения, что российская армия якобы захватила село Табаевка в Харьковской области. Однако начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо опроверг утверждение оккупантов.
- Подполковник подчеркнул, что сейчас в районе села продолжаются позиционные бои. По словам военного, что это село меньше чем Крахмальное, и вообще как хутор, ведь там было 45 человек.
- Кроме того Фитьо рассказал, что в течение 28 января на Лиманско-Купянском направлении наши военные отразили 10 российских атак в населенных пунктах Синьковка, Табаевка, Терны, Ямполевка. Также наши защитники ликвидировали 229 оккупантов и уничтожили 84 единицы военной техники.