"Спускайтесь в подвалы": в российском Таганроге заявили об атаке БПЛА

В Ростовской области жалуются на атаку беспилотников. В частности местные власти предупредили об опасности жителей города Таганрог.

Об этом пишут местные телеграм-каналы. Из-за опасности атаки БПЛА россиян призывают спускаться в подвалы, передает 24 Канал.

К теме Атака на авиационный центр под Воронежем: что россияне могли там изготавливать

В России жалуются на атаку дронов

Утро 10 апреля оказалось очень тревожным для ростовского Таганрога. Около 09:45 в городе начали раздаваться сирены, а впоследствии губернатор Ростовской области. Местные телеграмм-каналы начали сообщать, что город якобы атакуют беспилотники.

Впоследствии губернатор Василий Голубев также написал, что Ростовскую область якобы атакуют беспилотники. Он призвал местных жителей, особенно жителей Таганрога, спуститься в подвалы или, если такой возможности нет, быть в комнатах без окон.

В Таганроге объявлена опасность атаки БпЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки. Прошу сохранять спокойствие, быть бдительными и готовыми при необходимости быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице – в здание, подъезд или подвал,

– написал Голубев.

Около 10:10 в Таганроге объявили отбой тревоги.

В то же время традиционно россияне жалуются на закрытые укрытия. В сети снова и снова появляются кадры, как местные жители пытаются попасть в хранилища, впрочем, они заперты, а ключ от них надо искать в разных местах.

В Таганроге жалуются на закрытые укрытия: смотрите видео

Атаки дронов в России: последние новости