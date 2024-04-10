"Спускайтесь в подвалы": в российском Таганроге заявили об атаке БПЛА
В Ростовской области жалуются на атаку беспилотников. В частности местные власти предупредили об опасности жителей города Таганрог.
Об этом пишут местные телеграм-каналы. Из-за опасности атаки БПЛА россиян призывают спускаться в подвалы, передает 24 Канал.
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В России жалуются на атаку дронов
Утро 10 апреля оказалось очень тревожным для ростовского Таганрога. Около 09:45 в городе начали раздаваться сирены, а впоследствии губернатор Ростовской области. Местные телеграмм-каналы начали сообщать, что город якобы атакуют беспилотники.
Впоследствии губернатор Василий Голубев также написал, что Ростовскую область якобы атакуют беспилотники. Он призвал местных жителей, особенно жителей Таганрога, спуститься в подвалы или, если такой возможности нет, быть в комнатах без окон.
В Таганроге объявлена опасность атаки БпЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки. Прошу сохранять спокойствие, быть бдительными и готовыми при необходимости быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице – в здание, подъезд или подвал,
– написал Голубев.
Около 10:10 в Таганроге объявили отбой тревоги.
В то же время традиционно россияне жалуются на закрытые укрытия. В сети снова и снова появляются кадры, как местные жители пытаются попасть в хранилища, впрочем, они заперты, а ключ от них надо искать в разных местах.
В Таганроге жалуются на закрытые укрытия: смотрите видео
Атаки дронов в России: последние новости
- Во вторник, 9 апреля, дроны атаковали Воронежскую область. Как впоследствии сообщили в разведке, под ударом оказался авиаремонтный завод в Борисоглебске. По предварительной информации поражены основные производственные мощности предприятия.
- Перед этим, 8 апреля, россияне жаловались на атаку беспилотников в Курской области. Местные жители заявляют, что беспилотник якобы сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода близ села Гуево Суджанского района – там вспыхнул пожар.
- Чуть ли не каждый день жалуются на взрывы и в Белгородской области. Губернатор Гладков традиционно рассказывает, что "пе-ве-о" все сбила, впрочем, почему-то возникают разрушения. Так, 7 апреля в Белгородской области была повреждена линия газопередачи.