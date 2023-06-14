"Прости меня, Да Винчи": Тайра отреагировала на травлю Алины Михайловой в сети

Тайра (Юлия Паевская) отреагировала на травлю руководительницы медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алины Михайловой. Она заявила, что испытывает стыд, читая "срачи".

Тайра заявила, что ей стыдно перед Да Винчи, перед погибшими, перед теми, кто сегодня обороняет Украину и отчаянно работает ради победы. Парамедик подчеркнула: ее тошнит от комментариев и упреков.

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По словам Тайры, люди, не имея возможности или желания вцепиться в глотку врага, цепляются в глотки тех, кто ближе или тех, кого хорошо видно. Тайра попросила Михайлову держаться.

"Конечно, возможно, здесь срабатывает моя паранойя, страдающая бессонницей, но мне кажется очередная попытка врага влезть нам в мозг и преодолеть нас таким образом, разъединив и вселив уныние, если он не в состоянии победить на фронтах", – подчеркнула парамедик.

Тайра призвала украинцев не поддаваться этому, как они не поддаются страху.

Воины гибнут, обеспечивая – без преувеличения – ваше существование. Давайте сначала победим, отстроим новую страну, а потом разбирайтесь, сколько угодно, кто сколько и чего сделал для победы. Но пусть Победа скорее наступит. Прости меня, Да Винчи,

– подытожила Тайра.

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