Тихонько и при посредничестве США: Тайвань мог помочь Украине едва ли не больше всего

Тайвань, вероятно, передал Воздушным силам излишки зенитно-ракетных батарей HAWK. В Forbes отметили, что эта новость прошла как бы незаметно, но она очень важна, поскольку Тайвань мог стать одним из крупнейших помощников Украины.

Скорее всего, Тайвань и Украина заключили соглашение при посредничестве США, которое не афишировали. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes. Ранее в Воздушных силах говорили, что это оружие устарело, однако ему не грозит дефицит ракет. ЗРК HAWK были основным оружием времен холодной войны, поэтому боеприпасов к ним достаточно.

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США могли договориться с Тайванем о поставках Киеву HAWK

Тайваньские ракеты MIM-23 Homing All-the-Way Killer, а также их пусковые установки и радары дополнят дополнительные HAWK, подаренные Украине Соединенными Штатами и Испанией. В целом Украина может развернуть до 15 батарей производства Raytheon HAWK, каждая из которых имеет по меньшей мере шесть пусковых установок с тремя ракетами и связанные с ними радары,

– говорится в статье Дэвида Акса.

Таким образом, HAWK могут составить почти треть того, что есть на вооружении ПВО.

"HAWK уже более 60 лет. Но она проста, надежна, высокомобильна на буксируемых пусковых установках, легко модернизируется и прекрасно работает против медленных беспилотников, крылатых ракет и пилотируемых самолетов. Кроме того, совместима с другой, более современной системой противовоздушной обороны, которую использует Украина: американско-норвежской Национальной передовой зенитно-ракетной системой класса "земля-воздух", или NASAMS", – приводит данные журналист.

Конечно, система имеет и недостатки. Например, ее радар чувствителен к помехам. Но это легко решается интеграцией старых ракет и пусковых установок с более совершенным радаром, который есть у NASAMS.

В Forbes видят преимущество в том, что Украина использует разные ЗРК. Ведь можно задействовать различные запасные ракеты различных производственных линий.

"Десятки стран эксплуатируют или эксплуатировали батареи HAWK. Украина должна иметь возможность поставлять сотни ракет, с прямым участием США или без него", – делает вывод Акс.