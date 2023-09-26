Боятся ВСУ: "совет министров" Крыма перевели на отдаленную работу

Так называемый "совет министров" Крыма перешел на дистанционную работу. Партизаны сообщают, что такое решение приняли и многие другие органы оккупационной администрации.

Особенно оккупанты засуетились после точного удара ВСУ по штабу Черноморского флота России во время совещания руководителей во временно оккупированном Севастополе. Ведь тогда погиб командующий Черноморским флотом России Виктор Соколов.

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Как работает оккупационная "власть" в Крыму

Наши источники из Симферопольской районной оккупационной администрации передают информацию, что 95% сотрудников "совета министров" Крыма в Симферополе переведены на отдаленную работу,

– заявили партизаны.

Они добавили, что это касается многих других органов оккупационной администрации на временно оккупированном полуострове.

Партизаны, действующие на временно оккупированных территориях, объяснили, что россияне прекрасно осознают неотвратимость наказания за свои преступления.

"Множество из них уже вывозит свои семьи за пределы Крыма. Такие действия показывают реальную оценку российской ПВО и возможности содержания Крыма самими оккупантами. Это радикально отличается от их заявлений", – объяснили в "Атеше".

Там также заверили, что удары в Крыму продолжатся, пока последний российский солдат не покинет украинскую территорию.

ВСУ ударили по штабу Черноморского флота в Крыму