Такая тактика уже была, – в ОК "Юг" рассказали детали ночного удара "Калибрамы"

Воздушные силы ВСУ ночью против 28 августа сообщали о возможных пусках крылатых ракет "Калибр" с Черного моря. Оперативное командование "Юг" объяснило особенности тактики российских захватчиков.

Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк объяснила в эфире телемарафона утром 28 августа, что Россия снова запускала ложные цели и их было столько же, сколько и настоящих ракет, пишет 24 Канал.

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К какой тактике прибегли оккупанты

Наталья Гуменюк рассказала, что враги уже практиковали такую тактику.

Они, очевидно, пытаются таким образом компенсировать сейчас испытываемый некоторый дефицит ракет. Потому что использования в том количестве, которое они обычно предлагали, скажем так, Украине, сейчас не наблюдается,

– объяснили спикер ОК "Юг".

Она уточнила, что Россия прибегает к более экономному подходу. Однако все равно каждая ракета несет угрозу в таком случае.

"На этот раз тоже тактика была использована примерно такая же – с блужданием ракет, с попыткой обойти маршруты и возможные их места поражения. Поэтому сейчас еще итоги подводятся", – отметила Гуменюк.

По ее словам, по состоянию на 6:24 28 августа сохранялась активность тактической авиации в районе юго-восточных областей.

"Поэтому надо понимать, что рано еще провозглашать какие-то результаты, когда враг готов нанести дополнительные поражения", – пояснила спикер.

В Украине есть угроза с моря

Угроза с моря остается. Сейчас она снова переместилась к Черному морю. Азовское море сейчас не несет ракетоносителей. Ракетоноситель один – в Черном море продолжает чередование именно тот, который был применен во время ракетной атаки – фрегат "Адмирал Эссен",

– сообщила Наталья Гуменюк.

По ее словам, вражеский фрегат был снаряжен восемью ракетами и, по меньшей мере, половина – остается в его использовании. Поэтому вероятны повторные пуски.

"Как правило – враг использует ночное время и именно то, которое максимально сложно для работы человеческого организма. Однако – тактика нам уже понятна и предсказуема", – пояснила спикер ОК "Юг".

Ночная атака Украины: коротко