"Такая жизнь": Меркель в Стамбуле обменялась шутками с Эрдоганом

Ангела Меркель совершила прощальный визит на посту канцлера Германии в Стамбул. Там она пообщалась с Реджепом Эрдоганом, после чего политики на совместной пресс-конференции обменялись шутками.

После встречи между Меркель и Эрдоганом состоялся интересный диалог относительно недостатков коалиционного правительства Германии.

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Меркель и Эрдоган обменялись шутками

На пресс-конференции лидер Турции поблагодарил пока еще канцлера Германии за совместную работу.

С вами было приятно работать, но с вашим коалиционным правительством было трудно,

– заявил он.

В ответ Меркель согласилась, что, возможно, так и было. Однако подчеркнула, что для Германии коалиционное правительство подходит, поэтому там не планируют переходить на президентскую систему.

Эрдоган на этом не остановился и озвучил, что канцлер во время переговоров с ним жаловалась на сложности в работе с правительством.

Это правда, однако такова жизнь,

– сказала Меркель.

Турецкий президент завершил диалог, процитировав слова своего внука:"что поделаешь, дед, – такова жизнь".

Обмен шутками Меркель и Эрдогана: смотрите видео

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