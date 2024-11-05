Демон в спальне: Такер Карлсон поделился жуткой историей

Американский блогер и телеведущий Такер Карлсон рассказал, что на него якобы "напал демон". По словам медийщика, случилось это полтора года назад.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Отмечается, что "нападение" произошло в его спальне.

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Мистическое нападение на телеведущего

Американский блогер и телеведущий Такер Карлсон утверждает, что этот случай оставил на его теле физические следы, которые назвал "следами от когтей".

Об этой истории Карлсон рассказал в новом документальном фильме "Христианство".

В превью-клипе, опубликованном на YouTube, Джон Гирс из First Things Foundation спросил Карлсона о влиянии "присутствия зла" на людей. В ответ Карлсон заявил, что имел "непосредственный опыт" такого зла.

Карлсон отметил, что в ту ночь он был рядом с женой и собаками.

Меня физически покалечили,

– признался он.

Позже он поделился этой историей с другом-христианином, который заверил его, что подобные случаи случаются.

После этого, по словам Карлсона, он почувствовал "сильное желание" читать Библию, называя этот опыт переломным для своей веры.

К слову, Такер Карлсон неоднократно повторял тезисы российской пропаганды и демонстрировал антиукраинскую позицию. В частности, он заявлял, что Россия якобы не взрывала Каховскую ГЭС. Более того, он называл президента Украины Владимира Зеленского "диктатором".

К тому же он брал интервью у Владимира Путина, где последний заявлял, что "Россия и Украина рано или поздно договорятся". Он также рассказывал, что якобы "украинцы до сих пор чувствуют себя россиянами". И выдал, что украинцев якобы "придумали поляки".