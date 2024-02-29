"Одна из тупых вещей, что я слышал": Карлсон высмеял слова Путина о "денацификации" в интервью

Американский пропагандист Такер Карлсон, бравший интервью у Владимира Путина, удивил сеть резкой реакцией на слова российского президента. Она касалась "денацификации", о которой говорил во время разговора Путин.

Так, Карсон высмеял слова российского диктатора о якобы "нацистах в Украине". Более того, американец назвал это "одной из самых тупых вещей, которые он когда-либо слышал".

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Карлсон высмеял Путина за "денацификацию"

В подкасте американского журналиста Лекса Фридмана Карлсон отметил, что ему не понравилась часть разговора с Путиным, во время которой диктатор "просто пытался очернить Украину". В частности, американский пропагандист не понял, что означает термин "денацификация"

Я думаю, что это ("денацификация" – 24 Канал) одна из самых тупых вещей, которую я когда-либо слышал,

– заявил Карлсон.

Он также отметил, что сейчас называть кого-то "нацистом" является иным способом назвать человека "злом". Ведь не существует никакого нацистского движения в 2024 году.

"Окей, Путин не любит украинских националистов... Но называть их нацистами, я думаю это было очень по-детски..." – заявил пропагандист.

Карлсон отметил, что слушал, как Владимир Путин говорит о нацистах около 8 минут. Ему также показалось, что российский президент верит в то, что говорит.

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