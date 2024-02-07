Такер Карлсон взял интервью у Путина: что известно об украинофобе и любимце пропагандистов

Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон 1 февраля прибыл в Москву, чтобы взять интервью у российского диктатора. Журналист известен своей антиукраинской и пропутинской позицией.

Телеведущий активно продвигает российские нарративы. Он популяризировал выдумки пропагандистов относительно американских лабораторий в Украине и цинично уверял, что якобы украинцы разрушили Каховскую ГЭС. О том, что известно о скандальном журналисте, информирует 24 Канал.

Смотрите также Приехал в Москву и пошел в Большой театр: в Россию приехал скандальный журналист Такер Карлсон

Любимец кремлевских пропагандистов

Российские пропагандисты часто расхваливают Карлсона, поскольку он якобы является тем, кто "говорит правду". Интересно то, что он является первым западным журналистом, который планирует взять интервью у Путина после начала полномасштабной войны в Украине.

Американец уверяет, что интервью будет опубликовано в первоначальном виде и никаких редактирований к нему применено не будет. Обнародовать свой материал пророссийский журналист планирует сначала на собственном сайте, а затем – в соцсети "Х" (ранее Twitter – 24 Канал).

Как отметил Карлсон, администрация Байдена пыталась помешать организации этого интервью.

Скандальный влиятельный человек неоднократно проявлял свою симпатию к главе Кремля. Его позицию поддерживает и часть консервативно настроенных американцев, которых возмущает многомиллиардная поддержка нашего государства.

Карлсон открыто презирает украинского лидера Владимира Зеленского. Президент Украины в его глазах является настоящим диктатором. В то же время по словам самого же Карлсона, его команда обратилась с просьбой об интервью и к Зеленскому.

"Настоящая журналистика" Карлсона

Пророссийский телеведущий также активно протестует против американских СМИ. Он обвиняет их в "коррупции", поскольку они якобы не хотят разговаривать с Путиным, а только публикуют разговоры с Владимиром Зеленским.

По его словам, все медиа, которые брали интервью у украинского лидера являются не более чем пропагандистами. Карлсон считает себя уникальным, потому что все же "настоящая журналистика" в его понимании это то, что делает он.

Ряд американских журналистов возмутили подобные заявления. Главная телеведущая международных новостей CNN Кристиана Аманпур назвала эти обвинения абсурдными.

Мы постоянно просим об интервью (с Путиным – 24 Канал), мы это делаем уже много лет,

– заявила журналистка.

Редактор BBC Стив Розенберг подтвердил эту информацию. Он отметил, что издание за последние 18 месяцев направило в Кремль несколько таких запросов. Однако каждый раз журналисты получали отказ.

В то же время Карлсон рассказал, что организация его интервью с Путиным заняла много месяцев. По его словам, он это делает исключительно для того, чтобы сообщать американцам информацию, якобы продемонстрировав различные точки зрения.

Мы здесь (в Москве – 24 Канал) не потому, что любим Владимира Путина, мы здесь потому, что любим Соединенные Штаты и хотим оставаться цветущими и свободными,

– заверил Карлсон.

Скандальный журналист якобы хочет прояснить гражданам США реальную ситуацию в Украине, о которой они "мало знают".

В то же время американский миллиардер, который уже успел ранее попасть в несколько скандалов по Украине, Илон Маск распространил видео пророссийского журналиста. Владелец соцсети заверил, что не будет блокировать обнародованное интервью с российским диктатором.

Когда Карлсон опубликует интервью с Путиным

По информации The Wall Street Journal, мир увидит видеоматериал разговора с российским диктатором уже в четверг, 8 февраля.

Важно то, что во время официального заявления о проведении его интервью с Владимиром Путиным он даже не упомянул о полномасштабном вторжении России в Украину. Ни одного слова о военных преступлениях российских оккупантов, совершенных против нашего государства и его граждан, озвучено не было.

Все, что решил сказать Карлсон это "война в Украине", "началась", "умерли сотни тысяч людей".

Что известно о пророссийском журналисте

Свою популярность Карлсон получил, став узнаваемым лицом телеканала Fox, которому посвятил последние 14 лет своей жизни. В течение 2016 – 2023 годов он вел собственное вечернее политическое телешоу Tucker Carlson Tonight.

Впрочем, в апреле 2023 года стало известно об увольнении Карлсона с телеканала, который так активно поддерживает республиканцев. Вероятно, после увольнения Карлсоном заинтересовались российские пропагандисты.

Неудивительно, что Такер Карлсон является ярым сторонником Дональда Трампа. Он выступает за резкое сокращение нелегальной миграции в США, за неукоснительное соблюдение права владения оружием. Горе-журналист славится своей резкой критикой Джо Байдена, высказываниями против феминизма и ЛГБТКИА+.

В последнее время Карлсон успел взять интервью у еще одного противоречивого политика, а именно – Виктора Орбана. Среди известных чиновников, с которыми телеведущий разговаривал также новый президент Аргентины Хавьер Милей.