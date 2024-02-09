Путин выставлен идиотом: Карлсон доказал американцам, что говорил с сумасшедшим
Скандальный американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского диктатора Владимира Путина. Однако уже за первые полчаса зрители могли понять, что слушают абсолютно сумасшедшего.
В своем интервью Такер Карлсон блестяще продемонстрировал сущность Путина, даже если и не имел такой цели. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман.
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"Путин сам шутил, а Карлсону было не смешно"
Как отметил Михаил Шейтельман, ранее Такер Карлсон обещал, что опубликует полное интервью с Путиным, без монтажа. Но на сайте журналист сначала опубликовал предисловие, а потом уже двухчасовое интервью.
В своем предисловии Карлсон подчеркнул, что полчаса Путин рассказывал об истории России. Журналист говорит: "Я пытался перебить его вопросами, но он только возмущался из-за этого". По словам Карлсона, через полчаса "убеждаешься, что он действительно считает, что часть Украины должна принадлежать России".
Путин был выставлен абсолютным идиотом. За полчаса любой мог убедиться, что Такер Карлсон разговаривает с сумасшедшим. Эти 2 часа Путин сам шутит и сам смеется. А Такер Карлсон почти не смеялся над шутками Путина, он ставил серьезные вопросы,
– сказал политтехнолог.
Интервью Путина Такеру Карлсону: главное
- Во время разговора со скандальным журналистом Путин выдал ряд циничных заявлений. В частности, диктатор сказал, что "Россия и Украина рано или поздно договорятся", а в дополнение сказал, что якобы "украинцы до сих пор чувствуют себя россиянами". И вообще, по мнению Путина, украинцев якобы "придумали поляки". Кровопролитную войну, которую начала именно Россия, Путин называет "гражданской".
- Российский диктатор заявлял, что якобы "Запад начал осознавать невозможность стратегического поражения России". Он выдал, что странам Запада якобы стоит "хорошо подумать, что делать дальше". Путин добавил, что якобы Россия "готова к диалогу".
- Заметим, что Такер Карлсон известен своей антиукраинской позицией. Он неоднократно повторял тезисы российской пропаганды. К примеру, Такер Карлсон заявлял, что Россия якобы не взрывала Каховскую ГЭС. Более того, он называл президента Украины Владимира Зеленского "диктатором".