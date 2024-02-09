У своєму інтерв'ю Такер Карлсон блискуче продемонстрував сутність Путіна, навіть якщо й не мав такої мети. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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"Путін сам жартував, а Карлсону було не смішно"

Як зазначив Михайло Шейтельман, раніше Такер Карлсон обіцяв, що опублікує повне інтерв'ю з Путіним, без монтажу. Та сайті журналіст спочатку опублікував передмову, а тоді вже двогодинне інтерв'ю.

У своїй передмові Карлсон підкреслив, що пів години Путін розповідав про історію Росії. Журналіст говорить: "Я намагався перебити його питаннями, але він тільки обурювався через це". За словами Карлсона, через пів години "переконуєшся, що він дійсно вважає, що частина України повинна належати Росії".

Путін був виставлений абсолютним ідіотом. За пів години будь-хто міг переконатись, що Такер Карлсон розмовляє з божевільним. Ці 2 години Путін сам жартує та сам сміється. А Такер Карлсон майже не сміявся над жартами Путіна, він ставив серйозні питання,

– сказав політтехнолог.

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