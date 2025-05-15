Такое время не было запланировано, – в ЦПД опровергли заявления россиян о переговорах в Турции

В России заявили, что переговоры в Турции начнутся в 10 утра по московскому времени. Однако, в Центре противодействия дезинформации опровергли это заявление.

Там говорят, что это не соответствует действительности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

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Что говорят в ЦПД о российских заявлениях о переговорах в Стамбуле

По словам руководителя ЦПД, россияне забрасывают в медиа ложь о "начале переговоров в Турции" в 10 утра по московскому времени. Однако он не был запланирован.

Не исключено, что россияне просто хотят манипулировать темой переговоров. Потому что уже их пропагандисты пишут, что "переговоры нужны всем, кроме Украины". На это и расчет,

– объясняет Коваленко.

Он добавляет, что путь к миру не нужен только России, которая всячески избегает 30-дневного прекращения огня и нормального диалога.