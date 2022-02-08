Такого не было, – Кузьминых назвал провокацией дело о взятке в пол миллиона гривен

Нардеп Сергей Кузьминых считает, что дело против него по взяточничеству является провокацией. Политик уверяет, что никаким компаниям в победе в тендере он не способствовал.

Об этом Кузьминых сказал журналистам в перерыве судебного заседания. 8 февраля Высший антикоррупционный суд должен был избрать нардепу меру пресечения, однако заседание перенесли.

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Кузьминых опровергает то, что способствовал победителям в тендере

Есть вопросы, когда собираются врачи на консилиум и решается вопрос о том, какое лучшее оборудование нужно. Такое было. А если вы имеете в виду, что я прихожу и говорю: "Вот компания Пупкина, купите там что-нибудь". Такого не было,

– объясняет политик.

Нардеп уверяет, что записи НАБУ не видел, при этом, он уверен, что это была провокация.

Прокуроры будут просить о содержании под стражей

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Корзун отметил, что сторона обвинения будет просить о содержании под стражей для Кузьминых с возможностью залога в 49 тысяч гривен. В САП говорят, что по информации следователей, нардеп от "Слуги народа" оказывал содействие в победе в тендере определенной компании о заключении контракта с больницей на Житомирщине.

За 30% – то есть 558 тысяч гривен. Среди доказательств – записи, негласные следственные розыскные действия, допросы свидетелей,

– сказал прокурор.

В САП напомнили, что задокументировали факт передачи денег. Политик то, что брал пол миллиона отрицает.

Заседание по избранию меры пресечения Кузьминых перенесли на 11 февраля. До этого времени нардеп должен ознакомиться с материалами ходатайства.

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Что известно о деле против нардепа Кузьминых: