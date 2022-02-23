Тактически Украина выиграла первый раунд, – политолог сказал, что дальше ждать от России
Владимир Путин признал боевиков в частности для того, чтобы пойти полномасштабно войной на Украину. Или же, по крайней мере, для того, чтобы создать такое впечатление и шантажировать им.
Однако наше государство пока выстояло. Об этом в эфире 24 канала отметил политолог Олег Саакян.
Обратите внимание Надо ждать серьезного обострения, – представитель в ТКГ спрогнозировал ближайшие недели
"Согласен, что тактически первый раунд – за Украиной, мы действительно одержали победу. Эта стойкость далась Украине нелегко. Она удивила многих (как изнутри, так и извне) и точно поломала планы России", – подчеркнул Саакян.
Россия продолжает поднимать ставки, – Саакян
По его словам, последняя речь Путина – это доктринальное объяснение "потребности" полномасштабной российско-украинской войны и того, что Украина является экзистенциальной угрозой для России.
Понятно, что концовку заявления главы Кремля планировали иначе. Однако в тексте действительно было объявление войны. Россия это уже сделала, поэтому назад дороги нет,
– заметил политолог.
Соответственно Россия переходит к военному сценарию. Другим вопросом является: сейчас или позже она это сделает; это будут гибридные методы с добавлением военной силы или просто жесткая военная сила.
То, что сейчас делает Россия – продолжает поднимать ставки и демонстрирует, что готова решать вопросы силовым способом; ультиматумы, которые Россия выставила в отношении Украины – являются с самого начала невыполнимыми. Ведь там не только отказ от курса в НАТО. Там говорится о демилитаризации Украины и других прихотях, которые не могут никоим образом осуществлены в Украине, потому что после этого наше государство исчезнет.
Саакян: это заявка на геноцид
Отличие грузинской, приднестровской кампании от украинской в том, что там Россия сформировала себе предохранитель. Речь идет о том, чтобы страны не могли геополитически двигаться без России: травмировать и держать, посадить на цепь.
В украинском случае Путин выступил четко и конкретно – "угрозой" является сама украинская государственность,
– сказал Саакян.
Он пояснил, что в российской картине мира нет места для Украины и украинцев. Есть только "один народ", который создал якобы Владимир Ленин и назвал "Украиной". Путин хочет это исправить.
"Это фактически заявка на геноцид. Это заявка на то, что Путин всеми возможными способами будет уничтожать украинскую государственность и украинский суверенитет", – подчеркнул политолог.
Саакян объяснил, что ждать от России: смотрите видео
Для Путина признание боевиков – не конечная цель
Признание боевиков, как заметил Саакян, не является конечной точкой, даже промежуточным результатом. Этим Россия не удовлетворится.
"Соответствующее решение – лишь определенный трамплин для следующего броска. Он может состояться как в ближайшие дни, так и через месяц, годы", – сказал эксперт.
Когда именно глава Кремля решится на полномасштабное вторжение зависит:
- от того, насколько сильно сейчас отреагирует мир, который на глазах поминутно трезвеет;
- от того, насколько Украина будет сильной и устойчивой, соответственно цена российской агрессии будет для нее неподъемной и ужасной;
- от того, не появится ли в России кто-то возле Путина с "Табакеркой" и не произойдет нового "дворцового мятежа".
Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!
Усиление агрессии России на востоке Украины: важно
- Россия, несмотря на договоренности о режиме тишины, продолжает бить по вооруженным силам Украины. За 22 февраля оккупанты более 90 раз открывали огонь.
- Глава Кремля официально признал боевиков и даже подписал с ними уже ряд "договоров". Однако мир протестует и осуждает такие действия Путина.
- На фоне российских угроз Президент Украины Владимир Зеленский заявил об инициативе провести саммит Украины, Турции и Германии.
- Международные партнеры продолжают противостоять агрессии России и принимают решение о введении жестких санкций против государства-оккупанта.