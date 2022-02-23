Тактически Украина выиграла первый раунд, – политолог сказал, что дальше ждать от России

Владимир Путин признал боевиков в частности для того, чтобы пойти полномасштабно войной на Украину. Или же, по крайней мере, для того, чтобы создать такое впечатление и шантажировать им.

Однако наше государство пока выстояло. Об этом в эфире 24 канала отметил политолог Олег Саакян.

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"Согласен, что тактически первый раунд – за Украиной, мы действительно одержали победу. Эта стойкость далась Украине нелегко. Она удивила многих (как изнутри, так и извне) и точно поломала планы России", – подчеркнул Саакян.

Россия продолжает поднимать ставки, – Саакян

По его словам, последняя речь Путина – это доктринальное объяснение "потребности" полномасштабной российско-украинской войны и того, что Украина является экзистенциальной угрозой для России.

Понятно, что концовку заявления главы Кремля планировали иначе. Однако в тексте действительно было объявление войны. Россия это уже сделала, поэтому назад дороги нет,

– заметил политолог.

Соответственно Россия переходит к военному сценарию. Другим вопросом является: сейчас или позже она это сделает; это будут гибридные методы с добавлением военной силы или просто жесткая военная сила.

То, что сейчас делает Россия – продолжает поднимать ставки и демонстрирует, что готова решать вопросы силовым способом; ультиматумы, которые Россия выставила в отношении Украины – являются с самого начала невыполнимыми. Ведь там не только отказ от курса в НАТО. Там говорится о демилитаризации Украины и других прихотях, которые не могут никоим образом осуществлены в Украине, потому что после этого наше государство исчезнет. Олег Саакян Политолог

Саакян: это заявка на геноцид

Отличие грузинской, приднестровской кампании от украинской в том, что там Россия сформировала себе предохранитель. Речь идет о том, чтобы страны не могли геополитически двигаться без России: травмировать и держать, посадить на цепь.

В украинском случае Путин выступил четко и конкретно – "угрозой" является сама украинская государственность,

– сказал Саакян.

Он пояснил, что в российской картине мира нет места для Украины и украинцев. Есть только "один народ", который создал якобы Владимир Ленин и назвал "Украиной". Путин хочет это исправить.

"Это фактически заявка на геноцид. Это заявка на то, что Путин всеми возможными способами будет уничтожать украинскую государственность и украинский суверенитет", – подчеркнул политолог.

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Для Путина признание боевиков – не конечная цель

Признание боевиков, как заметил Саакян, не является конечной точкой, даже промежуточным результатом. Этим Россия не удовлетворится.

"Соответствующее решение – лишь определенный трамплин для следующего броска. Он может состояться как в ближайшие дни, так и через месяц, годы", – сказал эксперт.

Когда именно глава Кремля решится на полномасштабное вторжение зависит:

от того, насколько сильно сейчас отреагирует мир, который на глазах поминутно трезвеет;

от того, насколько Украина будет сильной и устойчивой, соответственно цена российской агрессии будет для нее неподъемной и ужасной;

от того, не появится ли в России кто-то возле Путина с "Табакеркой" и не произойдет нового "дворцового мятежа".

Усиление агрессии России на востоке Украины: важно

Россия, несмотря на договоренности о режиме тишины, продолжает бить по вооруженным силам Украины. За 22 февраля оккупанты более 90 раз открывали огонь.

Глава Кремля официально признал боевиков и даже подписал с ними уже ряд "договоров". Однако мир протестует и осуждает такие действия Путина.

На фоне российских угроз Президент Украины Владимир Зеленский заявил об инициативе провести саммит Украины, Турции и Германии.

Международные партнеры продолжают противостоять агрессии России и принимают решение о введении жестких санкций против государства-оккупанта.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!