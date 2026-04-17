Россия запускает дроны из Мирнограда, а операторы управляют из тыла, – 7-й корпус ДШВ

Российские войска изменили тактику применения дронов на Покровском направлении, приближая точки запуска к позициям ВСУ. В то же время операторы остаются в тылу, что дает оккупантам существенное преимущество во времени реагирования.

Российские войска на Покровском направлении применяют новую тактику использования беспилотников, которая позволяет им получать преимущество на поле боя. Об этом рассказал руководитель коммуникаций 7-го корпуса ДШВ Владимир Полевой в эфире Радио Донбасс Реалии.

Что известно о новой тактике россиян на Покровском направлении?

По словам Полевого, технический персонал с дронами подвозят максимально близко к линии фронта, в частности к городской застройке Мирнограда и Покровска. В то же время операторы управляют беспилотниками дистанционно – находясь, например, в Донецке.

Обратите внимание! Такая схема позволяет россиянам увеличить дальность поражения и одновременно обезопасить операторов от ударов. Фактически точки запуска могут располагаться всего в 1 – 2 километрах от позиций украинских военных.

Полевой отметил, что дрон преодолевает один километр примерно за минуту, поэтому время реакции у российских войск составляет около полутора минут. Зато украинские подразделения, из-за большего расстояния запуска, реагируют значительно дольше – до 15 минут.

По словам военного, такое "математическое" преимущество дает российским силам существенное тактическое преимущество на этом направлении.

К слову. Основатель Swarmer Сергей Куприенко в интервью 24 Каналу рассказал, что украинская оборонная индустрия должна интегрировать имеющиеся решения для повышения эффективности. Автоматизированные системы должны играть важную роль в охране границы Украины и линии боевого соприкосновения.

