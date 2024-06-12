Быстро они никогда не продвигались,– Шарп разобрал, какая тактика у русских

По сообщению Bloomberg и других аналитиков, после разрешения США применять американское вооружение и военной помощи от партнеров темп наступательных операций россиян замедлился. Россияне действительно имели "окно возможностей", однако их тактика наступательных операций несколько отличается от классических методов.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что россияне наступают на один населенный пункт несколько раз для поиска слабого места. У них никогда не было быстрого продвижения.

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Тактика россиян

По словам военного обозревателя из Израиля, россияне наступают не по классическим методам, когда на одном участке происходит концентрация сил для того, чтобы добиться определенных результатов, например, прорвать оборону и продвигаться дальше. Это делать трудно, когда оппонент умеет держать эту оборону.

Именно поэтому российская тактика – это наступление на локальных участках, которое происходит по несколько раз с целью поиска слабых мест. Когда оккупанты такое место находят, несмотря на большие потери, пытаются осуществить наступление.

Они (россияне – 24 Канал) быстро никогда не продвигались, если не считать начальный этап войны и лето 2022 года,

– подчеркнул Шарп.

Военный обозреватель рассказал, что ярким примером этого является Авдеевка. Россиянам удалось ее захватить на фоне боев в Бахмуте. Россияне не имели достаточно сил для штурма Авдеевки, а когда у них появились резервы, они это реализовали.

Сегодня есть давление оккупантов на Часов Яр и Очеретино. Когда происходит атака большой силой – ее уже не повторишь, поэтому враг придерживается тактики наступления маленькими группами несколько раз, ведь тогда есть право на ошибку.

Россияне имели "окно возможностей"

ВСУ, по мнению Шарпа, пока не получили помощь от США не могли давать решительный ответ врагу, ведь нужно было беречь запасы, например, боеприпасов. Сейчас, когда в Украину поступила военная помощь, россияне уже не имеют такого "окна возможностей".

Украинцы получили большую стратегическую прочность, поэтому боевые действия становятся классическими, в том плане, что украинцы уже меньше должны оглядываться на экономию, действуют в стандартном режиме,

– отметил военный обозреватель из Израиля.

Также он рассказал, что наступление россиян в Харьковской области дало возможность им захватить достаточно большую часть территории. Однако сказать, какая у них была цель на этом направлении – сказать трудно.

Все пока вернулось, кроме этого неожиданного наступления, а кто-то скажет, что ожидаемого, в Харьковской области, на свои места,

– добавил Шарп.

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