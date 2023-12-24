Обстрелы не хаотичны: какие объекты в Херсоне постоянно под ударом россиян

Россияне и днем, и ночью бьют по правобережью Херсонской области. Враг целенаправленно обстреливает гражданское население.

Об этом 24 Каналу сказала журналистка из Херсона Евгения Вирлыч, заметив, что количество российских обстрелов не уменьшается.

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Какая цель российских обстрелов Херсонщины

Россияне, обстреливая правый берег Херсона, прекрасно понимают, куда бьют. Обстрелы не хаотичны.

Это такая ремарка. Потому что иногда я читаю о том, что якобы враг хаотично обстреливает. Нет, россияне прекрасно знают, что обстреливают гражданское население,

– сказала Вирлыч.

По ее словам, если количественно обстрелов становится меньше, то создается впечатление, что они более мощные. Иногда российские захватчики применяют виды вооружения, звуки которых люди слышат впервые или не так часто.

Что-то очень мощное. Глобально ничего не меняется,

– отметила журналистка из Херсона.

Начальник Херсонской МВА Роман Мрачко обнародовал статистику российских обстрелов с момента деоккупации. В Херсонской территориальной общине россияне разрушили более 4 тысяч объектов:

объекты инфраструктуры – 73;

здания и сооружения учебных заведений – 111;

нежилые здания и помещения – 144;

заведения здравоохранения (+ аптеки) – 37;

заведения спорта – 3;

заведения культуры – 17;

жилые дома – 3 668.

"Обстрелы не стихают. Не дают отдыхать ни днем, ни ночью. Россияне истощают людей. Ночью спать просто невозможно. В разное время суток могут быть обстрелы, но ночью проходят всегда", – добавила Вирлыч.

Работа общественного транспорта

Из-за постоянных обстрелов россиян Херсон не может жить нормальной жизнью, в частности, в городе с перебоями работает общественный транспорт. Во время бегства с правого берега Херсонщины россияне разворовали автобусы. В настоящее время более или менее надежным видом транспорта являются троллейбусы, однако ежедневно на линии их выходит около 20.

Это очень мало, но в целом троллейбусы работают,

– отметила журналистка из Херсона.

Постоянная работа троллейбусов невозможна из-за повреждений контактных сетей, линий электропередач и других объектов, поэтому они курсируют с перерывами. Редко бывает, что на протяжении всего дня не ездят троллейбусы. Ведь энергетики работают очень быстро и стараются максимально восстанавливать движение.

В то же время в телеграм канале городской военной администрации всегда пытаются сообщать о том, что движение троллейбусов затруднено или приостановлено из-за вражеских обстрелов.

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