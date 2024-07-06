Враг учится, – боец ВСУ рассказал, что изменилось в тактике России на фронте

Украинские военные отмечают, что за годы полномасштабной войны российские оккупанты уже научили воевать. Перед штурмом активно применяют минометы, КАБы и ФАБы. Сейчас существенной проблемой для ВСУ стала тактика россиян использовать FPV-дроны.

Боец ВСУ Евгений Иевлев рассказал 24 Каналу, что российская армия регулярно применяет свою артиллерию, также оккупанты пытаются прорываться в посадки, чтобы приблизиться к окопным линиям украинских военных.

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Перед штурмом оккупанты проходят подготовку

По словам Иевлева, бессмысленных выходов в поле, как это было раньше, у россиян нет. Перед штурмом они проходят подготовку и наносят огневое воздействие.

"Враг учится. Перед каждым штурмом россияне проходят подготовку, бросают "кассеты", постоянно работают у них минометы, ФАБы и КАБы. После активной отработки всего указаного, группа из 6 – 15 человек врывается в посадки с гранатами и стрелковым боем, так пытается приблизиться к нам", – рассказал боец ВСУ.

Вражеские FPV-дроны стали проблемой

По словам Иевлева, FPV-дрон со стороны врага в течение месяца является очень серьезной проблемой для украинских военных. Он отметил, что сейчас в прифронтовых городах 90% военных автомобилей ездят с 3 – 5 антеннами, чтобы защититься от этих дронов. Боец ВСУ рассказал, что российские FPV-дроны поразили уже не одну боевую машину ВСУ.

По БПЛА, учитывая количество и качество полетов, россияне нас догнали. Раньше мы могли ехать и менять собратьев на позициях в 9 – 10 утра, держа определенную скорость, чтобы враг не мог прицелиться по машине "кассетой" или минометом, то теперь вынуждены ехать только ночью,

– озвучил Иевлев.