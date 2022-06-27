Тактика Второй мировой, Россия хочет сломить сопротивление, – военный историк об ударе по Кременчугу

Коварный ракетный удар в Кременчуге – очередная попытка оккупантов сломить сопротивление украинцев. Они сознательно ударили по торговому центру.

Об этом 24 каналу рассказал военный историк Роман Пономаренко. Он отмечает, что Россия уже неоднократно применяет тактику воздушного террора . Она была хорошо испытана еще со времен Второй мировой войны.

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Логику российских кафиров трудно понять – они ведут себя максимально неадекватно . Господин Пономаренко предполагает, что ракетный удар по торговому центру – очередная попытка захватчиков подорвать моральный дух украинцев и уменьшить сопротивление.

Россия такими методами может пытаться сломить волю украинского народа к сопротивлению. Показать, что они дотянутся до кого угодно; что якобы не защитит ни ПВО, ни армия, – отметил Роман Пономаренко.

Несмотря на это, вряд ли кафиры действительно рассчитывают, что это даст какой-то результат. Учитывая последние социологические исследования, украинцы уверенно поддерживают и ВСУ, и правительство, и президента, и единственные в своей ненависти к России.

Оккупантов шокирует единство украинского народа, который буквально за 2 – 3 дня собирает 600 миллионов гривен на четыре "Байрактара". Для россиян, как отмечает Пономаренко, это вообще что-то непонятное и неожиданное.

"Скорее всего, такой удар – это элемент устрашения . По-другому они уже просто не могут мыслить", – отметил господин Пономаренко.

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