"Талибан" казнил афганских военных, которые хотели сдаться: реакция США

В США осудили вероятную казнь боевиками группировки "Талибан" 22 военных Афганистана. Последние просто хотели сдаться в плен.

Представитель Государственного департамента Нед Прайс назвал действия этих людей "зверством". Вашингтон не сомневается в подлинности видео.

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Казнь военных

В сети опубликовали видео, как боевики "Талибана" расстреливают 22 афганских военнослужащих. Перед тем они сложили оружие и хотели сдаться. У военных якобы закончились боеприпасы.

По информации CNN, видео сняли в июне в городе Давлат-Абад в провинции Фарьяб. Это недалеко от границы Афганистана с Туркменистаном. Журналисты настаивают на правдивости записи.

Хотя Талибан утверждает, что обнародованные видео якобы фальшивые.

Что этому предшествовало