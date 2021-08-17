"Талибан" позволил женщинам работать на телевидении: красноречивые кадры

На афганском телевидении журналистки и ведущие возобновили свою работу. Однако они должны придерживаться правил террористов. Это касается прежде всего внешнего вида.

Теперь женщины на афганском телевидении должны появляться в хиджабах. Об этом сообщил руководитель отдела новостей TOLO News Мирако Попал.

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Женщины-журналистки привлекают внимание

В утреннем эфире канала TOLO News 17 августа ведущая пообщалась с представителем террористической организации "Талибан". С учетом отношения боевиков к женщинам, это стало прецедентом.



Ведущая афганского канала общается с талибами / Скриншот с видео

Позже в выпуске новостей на канале в прямой трансляции появилась журналистка. Она была на одной из улиц Кабула. Стоит обратить внимание на то, что позади репортера мы можем увидеть, что на улице людно. Однако женщин почти нет. Поэтому неудивительно, что многие мужчины удивленно смотрели на журналистку.

Афганская журналистка в прямом включении: видео

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