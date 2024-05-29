Представители запрещенной во всем мире организации Талибан высоко оценили намерения россиян перейти с ними к полноформатным отношениям. Радикальные исламисты наконец-то нашли себе достойных партнеров, таких же мировых изгнанников, как и они сами.

Цирк шапито с "развитием отношений" между террористами Талибана и российским руководством перешел на новый уровень. РосСМИ сообщают, что талибы высоко оценили попытки россиян наладить партнерство с их террористической организацией и готовы устранять любые препятствия на этом пути, передает 24 Канал.

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Талибы готовы "дружить" с Россией

Российские пропагандистские СМИ сегодня один за другим радостно цитируют "официальные источники" запрещенной во всем мире (в самой России также) организации Талибан. Террористы заявили, что расценивают отношения с Россией как позитивные и готовы устранять "имеющиеся препятствия". Что именно они имели в виду под "препятствиями", можно только догадываться, но то, что власти двух стран-отщепенцев решили строить дружбу – это факт.

Также россияне радуются тому, что Талибан высоко оценил заявления российских властей об отношениях с Афганистаном. Те, кого российские СМИ называют "официальными представителями" террористической власти Афганистана заявили, что Талибан высоко оценил заявления российских властей об отношениях с их страной.

Почему талибы активизировали свою дружбу и "дипломатию"