Талибы продолжают настаивать, чтобы их взяли в ООН

Генассамблея ООН отказала движению "Талибан" в предоставлении места в организации. Однако боевиков такой ответ не устраивает: они продолжают настаивать на пересмотре этого решения.

Талибы считают, что именно они должны быть представителями Афганистана в ООН. Как сообщил заместитель официального представителя "Талибана" Энамулла Самангани, они будут отстаивать интересы афганского правительства и населения

Ранее Борьба с терроризмом и гуманитарный кризис: США возобновят переговоры с талибами

Талибы призывают ООН пересмотреть решение

Это место является правом правительства и народа Афганистана, и это право должно быть поддержано. Организация Объединенных Наций должна поработать над рациональностью и снова серьезно рассмотреть просьбу,

– написал Самангани в соцсетях.

Генассамблея отказала талибам в представительстве в ООН

Ранее Генассамблея приняла резолюцию, в которой говорится о том, что решение о представителей Афганистана и Мьянмы в ООН отложили. Поэтому нынешние представители этих стран пока остаются на своих местах, хотя в этих странах уже есть новая власть.

Соответствующая резолюция была принята консенсусом, без голосования, после заседания Комитета ООН, который рассматривает и одобряет кандидатуры дипломатических представителей всех 193 членов ООН,

– говорится в сообщении на сайте Организации Объединенных Наций.

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Кратко о ситуации с талибами в Афганистане:

В августе 2021 года талибы установили контроль над территорией Афганистана.

Это произошло после того, как американцы начали вывод войск.

19 августа боевики объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан".

В Афганистане сейчас – экономический и гуманитарный кризис.

Смотрите о том, как талибы захватили Афганистан в программе "Большой мир":