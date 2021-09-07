Талибы сформировали временное правительство Афганистана: кто туда вошел
7 сентября 2021 , 18:41Читати новину українською
Источник:ВВС
Боевики "Талибана" объявили о формировании правительства. Его председателем стал Мохаммад Хасан Ахунд.
Ранее создание правительства уже дважды анонсировали, однако впоследствии откладывали. Отсрочка была связана с тем, что талибы пытались сформировать инклюзивную администрацию, приемлемую для мирового сообщества.
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Состав Временного правительства Афганистана:
- глава правительства – Мохаммад Хасан Ахунд,
- первый заместитель главы правительства – Абдул Гани Барадар,
- второй заместитель – Абдул-Салам Ханафи,
- глава Министерства иностранных дел – Амир Хан Моттаки,
- глава Минобороны – Мохаммад Якуб,
- глава Министерства внутренних дел – Анас Хаккани,
- глава Министерства культуры и информации – Забиулла Муджахид,
- глава Минфина – мулла Эядулла Бадри,
- глава Минэкономики – Мохаммад Ханиф,
- министр разведки – Абдул Хак Васик,
- глава ЦБ – мулла Мохаммад Идрис,
- глава Минсельхоза – мулла Абдул-Манан Омари.
Новый министр внутренних дел находится в розыске ФБР. Он возглавляет группировку боевиков "сеть Хаккани", которая связана с талибами и ответственна за самые смертоносные атаки во время войны в стране.Напомним, боевик "Талибана" Забихула Муджахид еще 28 августа сообщил, что уже назначены чиновники для управления ключевыми учреждениями, в частности, глава Министерства здравоохранения и глава Центрального банка.
Талибы захватили Афганистан: последние новости
- "Талибан" 15 августа взял под контроль Кабул и заявил о захвате власти в Афганистане.
- Иностранцев пытались вывезти из страны как можно быстрее. Люди в отчаянии цеплялись за самолет, в результате чего погибали.
- Возле аэропорта Кабула в конце августа произошли теракты – прогремели несколько взрывов.
- Единственная неподконтрольная талибам провинция – Панджшер. Хотя боевики пытаются захватить ее также.
- Кроме того, талибы объявили всеобщую амнистию для чиновников, они также пообещали предоставить права женщинам.