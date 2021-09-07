Талибы сформировали временное правительство Афганистана: кто туда вошел

Боевики "Талибана" объявили о формировании правительства. Его председателем стал Мохаммад Хасан Ахунд.

Ранее создание правительства уже дважды анонсировали, однако впоследствии откладывали. Отсрочка была связана с тем, что талибы пытались сформировать инклюзивную администрацию, приемлемую для мирового сообщества.

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Состав Временного правительства Афганистана:

глава правительства – Мохаммад Хасан Ахунд,

первый заместитель главы правительства – Абдул Гани Барадар,

второй заместитель – Абдул-Салам Ханафи,

глава Министерства иностранных дел – Амир Хан Моттаки,

глава Минобороны – Мохаммад Якуб,

глава Министерства внутренних дел – Анас Хаккани,

глава Министерства культуры и информации – Забиулла Муджахид,

глава Минфина – мулла Эядулла Бадри,

глава Минэкономики – Мохаммад Ханиф,

министр разведки – Абдул Хак Васик,

глава ЦБ – мулла Мохаммад Идрис,

глава Минсельхоза – мулла Абдул-Манан Омари.

Новый министр внутренних дел находится в розыске ФБР. Он возглавляет группировку боевиков "сеть Хаккани", которая связана с талибами и ответственна за самые смертоносные атаки во время войны в стране.

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, боевик "Талибана" Забихула Муджахид еще 28 августа сообщил, что уже назначены чиновники для управления ключевыми учреждениями, в частности, глава Министерства здравоохранения и глава Центрального банка.