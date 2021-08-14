Публичные казни и унижения: как талибы угнетают женщин, вернувшись к власти

"Талибан" стремительно захватывает власть в Афганистане после выхода войск НАТО. С огромным ужасом за этим наблюдают женщины: именно их ждут унижения и негуманные запреты.

Из Афганистана просачивается информация об изнасилованиях, избиениях и унижениях женщин. О первых нарушениях прав людей пишут зарубежные СМИ.

Напомним Талибы подступают к Кабулу: официальные власти Афганистана на грани краха

Ограничения для женщин от "Талибана"

Многие женщины и девушки вынуждены бросать свои семьи и бежать из захваченных талибами населенных пунктов. Их опасения основываются на ужасах, разворачивающихся по всей стране. Во многих районах, захваченных талибами, уже ввели новые правила, включая ограничения на передвижения.

Женщинам запрещено выходить из дома, если они без мужа-опекуна и полностью не покрыты традиционной паранджой.

Во времена "Талибана", а это до 2001 года, женщинам было запрещено:

выходить из дома без сопровождения кого-то из родственников мужского пола,

носить любую другую одежду, кроме бурки или паранджи,

водить автомобиль и ездить в общественном транспорте вместе с мужчинами,

лечиться у медиков-мужчин,

любой вид работы в наймах,

смеяться и громко разговаривать.

В городах, которые захватывают талибы, начинается возвращение этих антигуманных запретов. Известно, что в сексуальное рабство к бойцам "Талибана" попадают и 12-летние девочки. Террористы рассматривают девушек и женщин как "военную добычу", которую следует разделить между победителями.

Талибы возвращаются к власти в Афганистане: главное

Джозеф Байден в мае 2021 года заявил, что США полностью выведет свое войско из Афганистана. Крайняя дата – 11 сентября – 20-летие трагедии в Нью-Йорке.

После начала постепенного вывода войск талибы начали захватывать новые территории Афганистана.

В ООН сообщили, что с 9 июля лишь в 4 городах Афганистана погибли 183 мирных человека, еще 1181 – ранили. Среди них есть дети. В ООН призвали прекратить кровопролитие.

Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под контроль 192 округа и столицы нескольких провинций и продолжают наступление.

Талибы захватили столицы провинций Калат, Терренкот, Пул-э-Алам, Феруз-Кох, Кала-э-Нау и Лашкар-Гах. Таким образом боевики контролируют уже 18 важных городов.