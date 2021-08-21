Талибы заявили, что к ним присоединился брат президента Афганистана: видео
Источник:The Pakistan Daily
Младший брат президента Афганистана Хашмат Гани присягнул на верность "Исламскому эмирату". По крайней мере, такое заявление сделали боевики "Талибана".
Руководство "Талибана" утверждает, что к ним присоединился Хашмат Гани. Сделал он это в присутствии одного из лидеров движения – Халила Аль-Рахмана Хаккани.
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"Хашмат Гани, брат бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, присягнул на верность "Исламскому эмирату" (так талибы называют свой режим – 24 канал)", – говорится в заявлении "Талибана".
На видео, обнародованном в сети, видна группа талибов, среди которых, вероятно, брат бывшего президента. Один из главарей боевиков обнимает его и целует в лоб.
Брат Ашрафа Гани присоединился к талибам: смотрите видео
Где находится Ашраф Гани, бывший президент Афганистана
- Власти Афганистана решили сдать Кабул талибам мирно. 15 августа президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.
- Выяснилось, что сначала он улетел в Таджикистан. Через несколько дней МИД Объединенных Арабских Эмиратов сообщил, что их страна приняла Гани вместе с семьей.
- Позже политик пояснил, что бежал из Афганистана, чтобы "избежать кровопролития". Он подчеркнул, что не вывозил никаких значительных сумм денег, как сообщали СМИ.
- После этого вице-президент Афганистана Аммрулла Салех объявил себя главой страны. Он призвал афганцев оказать сопротивление боевикам движения "Талибан".
- В то же время сын легендарного героя Афганистана Ахмад Масуд объявил войну талибам. Он находится в провинции Панджшер – единственной, которую не контролируют талибы.