Талибы запретили врачам помогать любой женщине, если рядом нет ее мужа
Источник:Etilaatroz
Талибы, контролирующие Афганистан, продолжают политику ограничения прав женщин. Теперь они решили урезать им доступ к медицинским услугам.
Речь идет о том, что женщина больше не сможет в любой ситуации рассчитывать на помощь врачей. Только если ее в медицинское учреждение приведет мужчина.
А тем временем Талибы продолжают настаивать, чтобы их взяли в ООН.
Талибы еще раз ограничили права женщин – на этот раз в медицине
Радикальное движение "Талибан", которое фактически является властью в Афганистане после того, как Соединенные Штаты Америки вывели оттуда свои войска, нанесло очередной удар по правам женщин.
- В афганской провинции Газни талибы запретили врачам оказывать помощь женщинам, если их не сопровождает мужчина.
- Теперь – только так, а раньше женщины могли прийти в больницу за помощью с родственницами.
- Талибы решили, что обращение женщины к медикам без ведома мужчины – явление "незаконное и безнравственное".
Следовательно, врачам запретили даже впускать таких пациенток в больницу. А так называемое "министерство исламского призыва и ориентации" сообщило, что запрет распространят и на остальные провинции страны.
Следует напомнить:
- В декабре в Афганистане запретили насильно выдавать женщин замуж.
- Однако в ноябре женщин запретили показывать в сериалах и вообще по ТВ.
- А прежде афганские женщины решились выйти на акцию за свои права – и пострадали.
Протест женщин в Афганистане: как талибы повели себя на этом событии – смотрите видео