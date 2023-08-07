Там, где у ВСУ успехи: защитники сбили вражеский Ка-52 с ПЗРК

Российские военные потеряли очередной драгоценный вертолет Ка-52. Украинские бойцы сбили "Аллигатора" в районе села Работино, где продолжаются активные бои.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что российский вертолет Ка-52 уничтожили воины 47 бригады. Наши бойцы ликвидировали угрозу с ПЗРК.

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Вражеский Ка-52 ликвидировали бойцы 47 бригады

"Великолепная работа. Слава героям", – написал Тарнавский.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что наши войска имели тактический успех на направлениях Малая Токмачка и Работино Запорожской области.

Украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время российские оккупанты пытались восстановить утраченное положение юго-восточнее Новоданиловки и восточнее Работино Запорожской области.

Почему для россиян важны вертолеты Ка-52