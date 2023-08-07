Там, где у ВСУ успехи: защитники сбили вражеский Ка-52 с ПЗРК
Источник:Александр Тарнавский
Российские военные потеряли очередной драгоценный вертолет Ка-52. Украинские бойцы сбили "Аллигатора" в районе села Работино, где продолжаются активные бои.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что российский вертолет Ка-52 уничтожили воины 47 бригады. Наши бойцы ликвидировали угрозу с ПЗРК.
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Вражеский Ка-52 ликвидировали бойцы 47 бригады
"Великолепная работа. Слава героям", – написал Тарнавский.
Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что наши войска имели тактический успех на направлениях Малая Токмачка и Работино Запорожской области.
Украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах.
В то же время российские оккупанты пытались восстановить утраченное положение юго-восточнее Новоданиловки и восточнее Работино Запорожской области.
Почему для россиян важны вертолеты Ка-52
- С начала полномасштабного вторжения украинские военные сбили немало российских вертолетов Ка-52. По данным разведки Минобороны Британии, Россия, вероятно, потеряла около 40 Ка-52 после вторжения в Украину.
- Стоимость одного такого воздушного судна оценивается примерно в 16 миллионов долларов.
- Летом на Юге Украины участились случаи сбития "Аллигаторов". В разведке Британии сообщили, что за последние месяцы Россия, скорее всего, увеличила силы на Юге Украины небольшим количеством совершенно новых вариантов Ка-52М.
- Сообщается, что важным улучшением парка Ка-52 есть интеграция новой противотанковой ракеты LMUR, дальность действия которой составляет около 15 километров.
- Ранее спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что вертолеты, как и штурмовики Су-25, – это весомая поддержка сухопутных войск с воздуха. По его словам, "Аллигаторы" предназначены непосредственно для поддержки войск.
- Эти вертолеты совершают авиаудары разными видами вооружения. В частности, вертолеты Ка-52 имеют управляемые ракеты, которыми могут наносить удары по технике.
- Военный эксперт Павел Нарожный рассказал, что украинские силы ликвидировали примерно 20 – 30% российских "Аллигаторов". По его словам, у России есть проблемы с летчиками, поскольку во время одного из полетов Ка-52 руководил полковник.