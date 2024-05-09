На день рождения поразили "Сергея Котова": пенсионерку-донатерку поблагодарили от Буданова

Пенсионерка Тамара Лазаренко стала известной тем, что с каждой своей пенсии она отправляла деньги на помощь нашим военным и разведке. За это женщина получила благодарность от начальника ГУР МО Кирилла Буданова.

Кроме того, символическим стало то, что на день рождения женщины украинские разведчики потопили российский корабль "Сергей Котов". Об этом стало известно из сюжета "Подробностей" в эфире национального марафона, передает 24 Канал.

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Пожилая женщина донатила для разведки деньги со своей пенсии

Тамара Лазаренко сама из Луцка, родилась в 1943 году. Женщина говорит, что родилась во время войны и теперь уже в почтенном возрасте также живет во время войны.

С началом полномасштабного вторжения пенсионерка начала помогать Силам обороны. Женщина перечисляет деньги на помощь нашим защитникам со своей пенсии.

Получила пенсию, дала 1 000 гривен, отложила 500 гривен, отложила тысячу, и поделила: 47 бригада, "Рубеж", для разведки,

– отметила она.

Госпожа Тамара отметила, что всех, кому она задонатила средства, тщательно записывает и ведет для себя учет. Поэтому всем, кому она прислала донат, ставит в своем блокноте галочку.

В то же время процесс подсчета сняла внучка женщины и выложила в соцсети. Девушка говорит, что не ожидала, что это сообщение станет настолько популярным.

"20 тысяч просмотров, 30, 50. Я была на работе, звоню бабушке, говорю: "Ты стала популярной, много пабликов запостили". На сегодня видео имеет 100 тысяч просмотров", – рассказала внучка Тамары.

На день рождения женщины потопили корабль "Сергей Котов"

Тем временем украинские разведчики 5 марта с помощью дронов уничтожили вражеский корабль "Сергей Котов", который находился в акватории Черного моря. Примечательно, что это произошло в день рождения госпожи Тамары.

Сама она отметила, что это событие стало для нее лучшим подарком. Новость женщина услышала по радио и не могла сдержать радости от удачных действий наших разведчиков.

ГУР отблагодарило госпожу Тамару за донаты

В результате удара морскими дронами Magura V5 российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения кормы, правого и левого бортов. Подробнее о характеристиках корабля и истории его потопления – читайте в материале

В этот же день к госпоже Тамаре пришли представители ГУР. Женщина растерялась, потому что не ожидала увидеть гостей, но узнала представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Андрея Юсова.

Он отметил, что приехал по поручению своего руководства с благодарностью за денежную поддержку от госпожи Тамары. А рвение пожилой женщины растрогало руководство ГУР.

Несмотря на то, что женщине уже более 80 лет, она уделяет много собственного времени и ресурсов, чтобы тщательно отслеживать куда идут донаты и как, самостоятельно это делать. Это хороший пример, который вдохновляет очень многих украинцев,

– сказал Юсов.

Госпоже Тамаре от ГУР подарили планшет, а на нем было обращение от главы ГУР Кирилла Буданова, который поблагодарил ее за помощь и поддержку наших защитников.

Напоследок женщина сказала, что еще с большей силой будет донатить столько, сколько будет жить. Госпожа Тамара также призывает каждого украинца помогать армии, чтобы ускорить нашу победу над врагом.