Вдова отрицает: адвокат Тандыра, который сбил воина, говорит о перечислении денег жене погибшего

Экс-главу Макаровского райсуда Алексея Тандыра обвиняют в смерти бойца Нацгвардии Вадима Бондаренко. Адвокаты судьи заявили о перечислении денег жене погибшего военного. В то же время вдова это отрицает.

В ночь с 25 на 26 мая на блокпосте в Киевской области произошло ДТП с участием Тандыра, в результате которого погиб 23-летний нацгвардиец. После этого судья неоднократно говорил о намерениях помочь жене воина, которая осталась сама с тремя детьми. Однако действительно ли он сдержал слово – нельзя утверждать точно.

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Деньги уже якобы на счетах

Собственно, адвокат Алексея Тандыра Ирина Бовнегра в комментарии журналистам сказала, что жена судьи якобы анонимно перекинула деньги вдове.

Алексей об этом заявлял (о желании помочь деньгами – 24 Канал). Они (семья погибшего нацгвардейца – 24 Канал) же говорили, что они без фамилий. У них есть квитанции, они предъявят их. Чтобы не было видно, что это от него, чтобы не перечислили назад. Насколько мне известно, не только жене, но и родственниками на указанные карточки.

Кроме того, Бовнегре задали вопрос относительно того, есть ли возможность, чтобы семья погибшего предоставила квитанцию о перечислении денег.

"Я спрошу, если они захотят, это будет позже, если они захотят это, что возмещение там осуществляется без какого-либо предъявления гражданского иска в дальнейшем судебном разбирательстве. А захотят ли сейчас обнародовать, я спрошу, но сейчас не знаю. Если возникнет в суде вопрос, или лично потерпевшие будут требовать подтверждения, то они будут предоставлены", – ответила защитница.

Вдова отрицает перевод

Жена погибшего военнослужащего Анна Бондаренко опровергла информацию о перечислении ей финансовой помощи от жены судьи Тандыра.

Я сразу позвонила в банк, попросила, чтобы проверили, есть ли какие-то (начисления – 24 канала). Хотя я же сама вижу, потому что на телефоне оповещения. Никаких больших переводов у меня на карту не было засчитано. Ни анонимных, ни от каких-либо физических лиц.

Также вдова констатировала, что ей звонила по телефону жена Тандыра, предлагала встретиться без адвокатов и оказать финансовую помощь. На это Анна отвечала ей, что не нуждается в деньгах и хочет, чтобы прямо в отношении Тандыра суд вынес справедливый приговор.

"Никаких встреч с вами у нас не будет без адвокатов и средства мне ваши вообще, в принципе, не нужны. Мне нужно, чтобы ваш муж сидел. Все. Если бы я даже увидела, что если какие-то средства поступили мне от этого человека, я бы в ту же минуту их сняла, я бы из Финляндии прилетела, но я бы вернула им или их адвокатом", – заверила Бондаренко.

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Кому верить?

Добавим, что 24 Канал месяц назад выпустил расследование о Тандыре. В нем, в частности, речь идет о деятельности защитников судьи, собственно, Ирине Бовнегре и Олеге Юрченко.

В частности, они заявляли неоднократно во время судебных заседаний, что их подзащитный был за рулем трезв. Однако впоследствии экспертизы показали, что это – неправда.

К тому же, как отмечал адвокат семьи погибшего, вместо мочи, пытаясь сфальсифицировать экспертизу, Тандыр сдавал воду и слюну.

Расследование о Тандыре: смотрите видео