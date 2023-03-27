Наиболее технически совершенный танк: военный эксперт назвал преимущества Challenger 2

Украина получит от Великобритании 14 Challenger 2. Это фактически самый совершенный танк, который сейчас находится на вооружении у международных партнеров.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, Challenger 2 – единственный распространенный современный танк в международных партнеров Украины, который был разработан уже после окончания Холодной войны – в 1990-х годах.

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Challenger 2 – технически самый совершенный танк

Как отметил Нарожный, можно очень долго рассказывать о преимуществах танков Challenger 2. К примеру, у Leopard 2 и Abrams имеется гладкоствольная пушка, а у "британцев" – нарезная. При выстреле из последней снаряд подкручивается и вылетает.

Нарезная пушка дает гораздо большую скорость выстрела и лучшую точность. Однако ресурс ее немного меньше, чем у гладкоствольной.

Нам главное точность, а не количество. Это ведь не пулемет. С этой точки зрения нарезная пушка Challenger 2 – это техническое совершенство. Это – самый современный танк,

– заметил Нарожный.

Кроме того, в Challenger 2 установлена композитная многослойная броня. Перед этого танка может выдержать ряд прямых выстрелов из пушки вражеского танка. Конечно, их реально поразить, но защита на Challenger 2 – очень качественная.

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Также внутри установлены специальные "противоосколочные маты", которые защищают экипаж от поражения осколками. А боекомплект специально расположен в задней части танка. Это увеличивает шансы выживания экипажа в случае попадания.

В Challenger 2 боекомплект расположен в отделении позади башни. Если попадет, то он взорвется, но шансы выжить у экипажа значительно выше, чем в советских танках,

– подчеркнул Нарожный.

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