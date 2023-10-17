Погиб 24-летний военный: в Австрии во время тренировок перекинулся танк Leopard

Военные вооруженных сил Австрии уже третью неделю тренируются на полигоне в Алленштайге. Во время выполнения одной из учебных задач перекинулся танк Leopard 2A4, в результате чего погиб один из членов экипажа.

Произошло это событие в понедельник, 16 октября. Погибшему сержанту было всего 24 года. Кроме того, трое других младших членов экипажа получили травмы.

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Гибель военного в Австрии

Как пишут австрийские СМИ, в командовании армии подтвердили, что в танке было 4 военных. Также там отмечают, что речь идет о модели Leopard 2A4, которая была на вооружении 14-го танкового батальона из Вельса.

Танк съехал с дороги в районе Зебрюкке и упал из-за насыпи. В результате аварии погиб кадровый сержант. Трое других офицеров – один профессиональный сержант и двое военнослужащих – получили легкие ранения и были доставлены в больницу штата Горн,

– говорится в источнике.

В то же время, было начато расследование по соответствующему факту. Его будет проводить комиссия по аварии военного командования Нижней Австрии.

Больше о танках Leopard

Стоит вспомнить, что эта техника уже находится на вооружении Вооруженных Сил нашего государства и применяется на поле боя для уничтожения врага.

Однако процесс переговоров с партнерами по ее предоставлению не был быстрым и легким. Решение по отправке Leopard не хотела принимать Германия.

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Что известно о танках Leopard / Картинка 24 Канала