Украинский экипаж танка Leopard уничтожил российскую колонну: в ОСУВ "Хортица" показали видео

Самая сложная ситуация остается на Покровском направлении фронта, там продолжаются интенсивные бои. У одного из поселков защитники уничтожили не менее 5 российских боевых бронированных машин.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСУВ "Хортица". Вражеская колонна ехала по полевой дороге возле лесополосы.

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Leopard разбил колонну с десантом

Россияне попали под огонь пушки украинского экипажа танка Leopard 2A4. Маневрируя, он "бил прямой наводкой из-под прикрытия домов поселка", к которому штурмом пытался прорваться противник.

В конце концов, попав минимум в 5 вражеских ББМ, а в некоторые и несколько раз, защитники уничтожили всю колонну с десантом российских оккупантов.

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По словам офицера ВСУ Сергея Цехоцкого, враг постоянно пытается прорвать оборону. Обычно он передвигается на автомобилях или багги, а бронированную технику применяет для огневой поддержки штурмовиков.

К слову, ранее 24 Канал публиковал видео уничтожения российского флага в пригороде Покровска. Защитники из штурмового полка "Скала" ликвидировали тряпку с помощью беспилотника.